Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: Το τελευταίο βίντεο του γιου της Σίντι Κρόφορντ λίγο πριν βρεθεί νεκρός

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, γιος της Σίντι Κρόφορντ βρέθηκε νεκρός πριν λίγες ημέρες σε κλινική αποτοξίνωσης και στο φως έρχεται ένα βίντεο λίγες ώρες πριν τον θάνατό του.

Στο βίντεο έχει τραβήξει ο ίδιος γιος της Σίντι Κρόφορντ. Το υλικό, που δημοσίευσαν οι Page Six και TMZ, καταγράφηκε μέσα στην κλινική αποτοξίνωσης Resolutions Living στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια, όπου είχε βρει καταφύγιο ο 27χρονος.

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Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, το βίντεο τραβήχτηκε περίπου στις 10 το βράδυ του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου, δηλαδή περίπου μία ημέρα πριν ο Γκέρμπερ εντοπιστεί νεκρός μέσα στην κλινική.

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, στρέφει την κάμερα προς τον εαυτό του, καταγράφοντας παράλληλα και τον χώρο του δωματίου όπου διέμενε. Εμφανίζεται να φορά λευκό αμάνικο μπλουζάκι, ασημένια αλυσίδα στον λαιμό και μαύρα γυαλιά, ενώ είναι εμφανή και τα χαρακτηριστικά τατουάζ που είχε στον λαιμό του.

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ φέρεται να έκανε χρήση ναρκωτικών το απόγευμα του Σαββάτου, με αποτέλεσμα να ανησυχήσει ότι η κατάσταση είχε αρχίσει να ξεφεύγει από τον έλεγχό του.

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🚨 EXCLUSIVE: TMZ has obtained a video of Presley Gerber at the sober house where he died. https://t.co/YY0A3cHYVw pic.twitter.com/aaVq0kl8EK — TMZ (@TMZ) September 29, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το TMZ, ο άνθρωπος που είχε αναλάβει τη νηφάλια υποστήριξή του επικοινώνησε με το Resolutions Living, προκειμένου να ενημερωθεί αν μπορούσε να μεταφέρει εκεί τον 27χρονο, ο οποίος βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών. Η απάντηση από το τμήμα εισαγωγών ήταν θετική.

Ωστόσο, ιδιοκτήτες κέντρων αποκατάστασης εξήγησαν στο TMZ ότι τα «σπίτια αποχής» συνήθως δεν δέχονται άτομα που βρίσκονται εκείνη τη στιγμή υπό την επήρεια ναρκωτικών.

Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν ο Γκέρμπερ να οδηγηθεί σε κέντρο αποκατάστασης τη Δευτέρα, ενώ η παραμονή του στο Resolutions Living είχε προγραμματιστεί ως προσωρινή λύση για το Σαββατοκύριακο.

Οι ίδιες πηγές υποστήριξαν ακόμη ότι ο Γκέρμπερ έκανε χρήση ουσιών ενώ βρισκόταν στις εγκαταστάσεις του Resolutions Living, εκτιμώντας πως το περιστατικό συνέβη λίγο πριν από την έναρξη του προγράμματος αποκατάστασής του.

Μετά τον θάνατο του Γκέρμπερ, σύμφωνα πάντα με το TMZ, ο υπεύθυνος για τις εισαγωγές στο Resolutions Living απολύθηκε.