Ο Τραμπ συμφώνησε με τους επικεφαλής της Τεχνητής Νοημοσύνης να ελέγχουν τους εαυτούς τους

Στην αυτορρύθμιση της Τεχνητής Νοημοσύνης φαίνεται πως κατέληξαν οι επικεφαλής μεγάλων εταιρειών της τεχνολογίας μετά από συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είναι αντίθετος σε ρυθμιστικούς περιορισμούς σχετικά με την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, τόνισε ότι «η αυτορρύθμιση είναι πολύ σημαντική».

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Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε τη συνάντηση «πολύ παραγωγική και εξαιρετικά φιλική», διαβεβαιώνοντας πως οι εταιρείες «θα συνεργαστούν με τις κατά τόπους κοινότητες σε ό,τι αφορά τα κέντρα δεδομένων» και θα καταβάλλουν προσπάθειες ώστε «να κάνουν την (σ.σ. κάθε) κοινότητα ευτυχισμένη».

Η συμφωνία που υπέγραψε ο Τραμπ με την ονομασία «Joint Commitment On Frontier Responsibilities», παρουσιάστηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ ως ένα σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση των κινδύνων που συνδέονται με την ταχεία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

«Είναι σχεδόν σαν ένα σύνταγμα. Οι μεγαλύτεροι άνθρωποι στον κόσμο το υπέγραψαν και εγώ το υπέγραψα ως πρόεδρος. Είναι πραγματικά μια μορφή προστασίας», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

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Η συμφωνία προβλέπει τέσσερα επίπεδα ελέγχων και αξιολογήσεων για τις εταιρείες που αναπτύσσουν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Το πρώτο αφορά τη δημιουργία εσωτερικών μηχανισμών για την παρακολούθηση της ασφάλειας κατά την εκπαίδευση των μοντέλων. Στη συνέχεια, προβλέπεται η λειτουργία εσωτερικής ομάδας που θα αξιολογεί την αποτελεσματικότητα αυτών των μηχανισμών.

Σε τρίτο επίπεδο, οι εταιρείες δεσμεύονται να επιτρέπουν σε εξωτερικούς αξιολογητές να εξετάζουν τις διαδικασίες ασφαλείας. Το τέταρτο αφορά τη δημιουργία ανεξάρτητων συμβουλίων, τα οποία θα εξετάζουν τις σχετικές αναφορές.

Η αιφνιδιαστική επίσκεψη στους δημοσιογράφους

Σε μια αιφνιδιαστική εμφάνιση ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε μπροστά στους δημοσιογράφους έξω από τη Δυτική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου, έχοντας στο πλευρό του ορισμένα από τα ισχυρότερα ονόματα της παγκόσμιας τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης.

Η ξαφνική εμφάνιση έγινε χθες την Τρίτη (29.9.26) μετά το γεύμα που παρέθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο με τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών του κλάδου της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, όπου αποφασίστηκε ουσιαστικά η αυτορρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης.

Στο πλευρό του Τραμπ βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ, ο επικεφαλής της Anthropic Ντάριο Αμοντέι, ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ της Meta και ο Έλον Μασκ.

Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS/Jonathan Ernst

Ο Τραμπ συζήτησε με τους επικεφαλής της παγκόσμιας τεχνολογίας την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, τις επενδύσεις στον κλάδο και το πλαίσιο κανόνων που θα διέπει τη λειτουργία των εταιρειών AI.