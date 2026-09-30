Politico: Ενεργειακός χειμώνας στην Ευρώπη – Τα υπερκέρδη, τα στρατηγικά αποθέματα και οι απειλές Τραμπ

Με μια σειρά από μέτρα η Ευρώπη ετοιμάζεται να περιορίσει τις υψηλές τιμές ενέργειας αλλά και την έλλειψη καυσίμων ενόψει του χειμώνα, την ώρα που οι τιμές του φυσικού αερίου βρίσκονται σε υψηλά σχεδόν τετραετίας και οι ενεργειακές αγορές παραμένουν εκτεθειμένες στις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Οι Ευρωπαίοι υπουργοί Ενέργειας συζήτησαν στο Δουβλίνο μια σειρά από μέτρα που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα, αλλά και παρεμβάσεις μεγαλύτερου ορίζοντα για τη μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Σύμφωνα με το Politico, στο επίκεντρο βρίσκεται η στάση του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ένα ενδεχόμενο μπλόκο στις αμερικανικές εξαγωγές ντίζελ θα μπορούσε να προκαλέσει νέα πίεση στην ευρωπαϊκή αγορά καυσίμων.

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Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εξετάζουν μια σειρά από παρεμβάσεις για να περιορίσουν την επιβάρυνση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

Μεταξύ των επιλογών που συζητήθηκαν είναι:

μειώσεις φόρων στην ενέργεια

οικονομική στήριξη των καταναλωτών

φορολόγηση των υπερκερδών ενεργειακών εταιρειών

μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και καυσίμων

αξιοποίηση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου

Σύμφωνα με politico, οι φορολογικές ελαφρύνσεις και οι οικονομικές ενισχύσεις θεωρούνται από τα λίγα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σχετικά γρήγορα, καθώς οι μεγάλες ενεργειακές επενδύσεις χρειάζονται περισσότερο χρόνο.

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Ο Ιρλανδός υπουργός Ενέργειας Darragh O’Brien δήλωσε ότι τα κράτη-μέλη έχουν περιθώρια παρέμβασης μέσω της φορολογίας, αλλά προειδοποίησε ότι καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να απορροφήσει κάθε αύξηση των τιμών.

Ο παράγοντας Τραμπ και το αμερικανικό ντίζελ

Μεγάλο μέρος των συζητήσεων αφορά το ενδεχόμενο ο Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει σε περιορισμό ή απαγόρευση των αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ. Οι Ευρωπαίοι υπουργοί εξέφρασαν την ελπίδα ότι η Ουάσιγκτον δεν θα προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση.

Ο επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ Νταν Γιόργκεσεν δήλωσε ότι έστειλε «σαφές μήνυμα» στον Αμερικανό ομόλογό του Κρις Ράιτ ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να αποσύρουν την απειλή. Ο ίδιος ανέφερε ότι ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας έχει επίσης εκφράσει δημοσίως επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητα ενός τέτοιου μέτρου.

Για την Ευρώπη, το ζήτημα είναι ότι μια απόφαση της Ουάσιγκτον θα μπορούσε να περιορίσει τις διαθέσιμες ποσότητες ντίζελ στην παγκόσμια αγορά, σε μια περίοδο κατά την οποία οι τιμές ήδη αυξάνονται.

Στρατηγικά αποθέματα

Σε περίπτωση σοβαρής διαταραχής στην αγορά, ένα από τα εργαλεία που υπάρχουν είναι η απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου. Ο Fatih Birol, επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, ανέφερε στο Δουβλίνο ότι ο IEA είναι έτοιμος να συντονίσει μια τέτοια κίνηση εφόσον χρειαστεί.

Ωστόσο, σύμφωνα με το politico, ξεκαθάρισε ότι η απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων δεν αποτελεί ακόμη προτεραιότητα. Ο Ιρλανδός υπουργός Ενέργειας υπογράμμισε από την πλευρά του ότι τα αποθέματα βρίσκονται σε καλή κατάσταση και ότι προς το παρόν δεν υπάρχει ανησυχία για την εξάντλησή τους.

«Πρέπει να σχεδιάζουμε για το χειρότερο και να ελπίζουμε για το καλύτερο», δήλωσε.

Οι συζητήσεις των υπουργών περιλάμβαναν και την πρόταση για έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των ενεργειακών εταιρειών. Σύμφωνα με το POLITICO, κράτη-μέλη ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει δράση, όμως η Κομισιόν υποστήριξε ότι πρόκειται για απόφαση που μπορούν να λάβουν οι εθνικές κυβερνήσεις.

Πέρα από τις άμεσες παρεμβάσεις, η Ευρώπη στρέφεται στην επιτάχυνση της μετάβασης σε ένα σύστημα με περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Το μεγάλο πρόβλημα παραμένει η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα

Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αναγνωρίζουν ότι τα μέτρα άμεσης στήριξης μπορούν να περιορίσουν την επιβάρυνση των καταναλωτών, αλλά δεν αντιμετωπίζουν την αιτία της ενεργειακής εξάρτησης. Ο Ντάρα Ο’Μπράιαν έθεσε το ζήτημα με χαρακτηριστικό τρόπο, αποδίδοντας την πίεση στις τιμές στην «υπερεξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα».

Έτσι, ενώ οι μειώσεις φόρων, οι επιδοτήσεις και τα στρατηγικά αποθέματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση μιας άμεσης κρίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει παράλληλα επενδύσεις σε ΑΠΕ, δίκτυα και ηλεκτροποίηση.