Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Πτώση αεροσκάφους στην Τουρκία: Σε άλλη χώρα θα σταλούν τα «μαύρα κουτιά» του Falcon με τον Λίβυο αντιστράτηγο

«Η ανάλυση του καταγραφέα συνομιλιών στον θάλαμο διακυβέρνησης και του καταγραφέα δεδομένων πτήσης θα βοηθήσει στον προσδιορισμό των αιτιών της συντριβής», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Μεταφορών
Τουρκικές δυνάμεις ασφαλείας και ομάδες έρευνας και διάσωσης στον τόπο της συντριβής του αεροσκάφους που μετέφερε τον αρχηγό του στρατού της Λιβύης, Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ Αλ-Χαντάντ
Τουρκικές δυνάμεις ασφαλείας και ομάδες έρευνας και διάσωσης στον τόπο της συντριβής του αεροσκάφους που μετέφερε τον αρχηγό του στρατού της Λιβύης, Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ Αλ-Χαντάντ / REUTERS / Φωτογραφία Cagla Gurdogan

Σε ουδέτερη χώρα θα γίνει η ανάλυση των δύο «μαύρων κουτιών» από το αεροσκάφος που συνετρίβη κοντά στην Άγκυρα το βράδυ της Τρίτης (23.12.2025). Το Falcon μετέφερε τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της κυβέρνησης της Τρίπολης, Λίβυο αντιστράτηγο Μοχάμεντ Αλί Άχμεντ αλ Χαντάντ.

Τα δύο «μαύρα κουτιά» του αεροσκάφους τύπου Falcon που κατέπεσε κοντά στην Άγκυρα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν όλοι οι επιβαίνοντες σε αυτό, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της Λιβύης και συμβούλων του, θα αναλυθούν σε ουδέτερη χώρα, ανακοίνωσε η τουρκική κυβέρνηση την Τετάρτη (24.12.2025).

«Η ανάλυση του καταγραφέα συνομιλιών στον θάλαμο διακυβέρνησης και του μαύρου κουτιού του αεροσκάφους, που θα βοηθήσει στον προσδιορισμό των αιτιών της συντριβής, θα πραγματοποιηθεί σε ουδέτερη χώρα», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Μεταφορών, Αμπτουλκαντίρ Ουράλογλου με ανάρτηση στο X.

Σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές, στο ιδιωτικό Falcon 50 επέβαινε υψηλόβαθμη στρατιωτική αποστολή από τη Λιβύη. Μεταξύ των επιβαινόντων ήταν ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της κυβέρνησης της Τρίπολης, ο αντιστράτηγος Μοχάμεντ Αλί Άχμεντ αλ Χαντάντ.

Στο τραγικό αεροπορικό δυστύχημα έχασε τη ζωή της και η Ελληνίδα αεροσυνοδός, Μαρία Παππά.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
249
228
201
148
122
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Η NASA έδωσε στη δημοσιότητα νέο χάρτη του σύμπαντος από το διαστημικό τηλεσκόπιο «SPHEREx» – Μαγεύουν οι εικόνες από τον «Γαλαξία»
Οι επιστήμονες θα χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα που συνέλεξαν από την εκτόξευση του τηλεσκοπίου, για να μελετήσουν πώς έχουν αλλάξει οι γαλαξίες κατά τη διάρκεια της σχεδόν 14 δισ. ετών ιστορίας του σύμπαντος
γαλαξίας
Προκλητική απάντηση Ερντογάν στην τριμερή Ισραήλ – Ελλάδας – Κύπρου: «Δεν θα παραβιαστούν τα δικαιώματά μας σε Αιγαίο και ανατολική Μεσόγειο»
«Δεν έχουμε πέσει θύματα των παιχνιδιών τους, δεν έχουμε υποκύψει σε προκλήσεις και δεν θα πέσουμε θύματα» είπε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Newsit logo
Newsit logo