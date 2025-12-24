Πτώση αεροσκάφους στην Τουρκία: Σε άλλη χώρα θα σταλούν τα «μαύρα κουτιά» του Falcon με τον Λίβυο αντιστράτηγο

Σε ουδέτερη χώρα θα γίνει η ανάλυση των δύο «μαύρων κουτιών» από το αεροσκάφος που συνετρίβη κοντά στην Άγκυρα το βράδυ της Τρίτης (23.12.2025). Το Falcon μετέφερε τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της κυβέρνησης της Τρίπολης, Λίβυο αντιστράτηγο Μοχάμεντ Αλί Άχμεντ αλ Χαντάντ.

Τα δύο «μαύρα κουτιά» του αεροσκάφους τύπου Falcon που κατέπεσε κοντά στην Άγκυρα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν όλοι οι επιβαίνοντες σε αυτό, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της Λιβύης και συμβούλων του, θα αναλυθούν σε ουδέτερη χώρα, ανακοίνωσε η τουρκική κυβέρνηση την Τετάρτη (24.12.2025).

«Η ανάλυση του καταγραφέα συνομιλιών στον θάλαμο διακυβέρνησης και του μαύρου κουτιού του αεροσκάφους, που θα βοηθήσει στον προσδιορισμό των αιτιών της συντριβής, θα πραγματοποιηθεί σε ουδέτερη χώρα», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Μεταφορών, Αμπτουλκαντίρ Ουράλογλου με ανάρτηση στο X.

Σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές, στο ιδιωτικό Falcon 50 επέβαινε υψηλόβαθμη στρατιωτική αποστολή από τη Λιβύη. Μεταξύ των επιβαινόντων ήταν ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της κυβέρνησης της Τρίπολης, ο αντιστράτηγος Μοχάμεντ Αλί Άχμεντ αλ Χαντάντ.

Στο τραγικό αεροπορικό δυστύχημα έχασε τη ζωή της και η Ελληνίδα αεροσυνοδός, Μαρία Παππά.