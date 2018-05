Πτώση ρωσικού μαχητικού στη Συρία – Νεκροί οι πιλότοι

Το ρωσικό μαχητικό ήταν ένα Su-30SM με δύο πιλότους. Σύμφωνα με το RT και οι δυο χειριστές του αεροπλάνου έχουν χάσει τη ζωή τους.

Το μαχητικό αεροσκάφος κατέπεσε λίγα μέτρα από την ακτή της πόλης Τζαμπλέ στη Συρία και ήδη στο Twitter κυκλοφορούν εικόνες που δείχνουν το σημείο συντριβής μέσα στη θάλασσα.

fall of a #Russian plane in the sea off the port city of #Jabla in #Syria pic.twitter.com/M9b2loCTMA

— MOHAMMED GHORAB (@MGhorab3) 3 Μαΐου 2018