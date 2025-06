Πύρινη κόλαση στη Σμύρνη: Εκκενώθηκαν συνοικίες και χωριά – Έφτασαν σε Σάμο και Χίο οι καπνοί

Εξαιρετικά δύσκολη είναι η κατάσταση στη Σμύρνη της Τουρκίας όπου μαίνονται τεράστιες φωτιές και τις πυροσβεστικές δυνάμεις να κάνουν τιτάνιο αγώνα προκειμένου να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο.

Από χθες Κυριακή (29.06.2025) η Σμύρνη φλέγεται από τις φωτιές με τους πυροσβέστες να επιχειρούν σε πολλά πύρινα μέτωπα σε Ντενιζλί, Αϊδίνι και Μανίσα.

Η πυρκαγιά στις περιοχές Μεντερές και Σεφεριχισάρ, εξαπλώθηκε σε κατοικημένες περιοχές κάτι που οδήγησε τις αρχές να εκκενώσουν τουλάχιστον 10 οικισμούς, τους περισσότερους στην περιοχή του Σεφεριχισάρ.

Μάλιστα από τις εκτεταμένες πυρκαγιές στην ευρύτερη περιοχή οι στάχτες, οι καπνοί και η οσμή της φωτιάς σύμφωνα με πληροφορίες έφτασαν μέχρι την Πάτμο, τη Χίο και την Σάμο.

Σύμφωνα με τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιλμάζ Τουντζ σχετικά με την φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Μπούτζα της επαρχίας της Σμύρνης, ένας ύποπτος συνελήφθη για εμπρησμό με βενζίνη. Συμπλήρωσε μάλιστα ότι 17 ύποπτοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο των ερευνών σχετικά με τις δασικές πυρκαγιές που σημειώθηκαν σε ορισμένες επαρχίες μεταξύ 26 και 28 Ιουνίου.

Severe impacts to air travel as fires in the Turkish Province of İzmir rage on.



Source: Mayor Cemil Tugay of İzmir#Fires #Turkey #izmiryanıyor pic.twitter.com/BDsPBIN1pi