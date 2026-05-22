Στο Ιράν διαπραγματευτές του Κατάρ για τον τερματισμό του πολέμου – Καθ’ οδόν ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν

Το Κατάρ έχει εργαστεί ως μεσολαβητής στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας και σε άλλες περιοχές διεθνών εντάσεων, όμως μέχρι τώρα είχε πάρει αποστάσεις από το να παίξει ρόλο μεσολάβησης στον πόλεμο του Ιράν με τις ΗΠΑ.

Ο λόγος ήταν το γεγονός ότι δέχτηκε επιθέσεις από πυραύλους και drones του Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέμου που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου 2026 από τα πλήγματα ΗΠΑ και Ισραήλ, ωστόσο φαίνεται ότι πλέον έχει ρόλο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο πλαίσιο αυτό, μια ομάδα διαπραγματευτών του Κατάρ έφτασε σήμερα (22.05.2026) στην Τεχεράνη σε συντονισμό με τις ΗΠΑ για να βοηθήσει στην εξασφάλιση μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν και την επίλυση εκκρεμών ζητημάτων, τόνισε σήμερα στο Reuters μια πηγή με γνώση του θέματος.

Επίσης, ο αρχηγός του πακιστανικού στρατού, ο Ασίμ Μουνίρ, είναι καθ’ οδόν για την Τεχεράνη, ανέφεραν πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας του Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Αφότου τέθηκε σε εφαρμογή η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός, στις 8 Απριλίου, έπειτα από έναν μήνα πολέμου, έχει γίνει μόνο ένας γύρος διαπραγματεύσεων και αυτός απέβη άκαρπος– στις 11 Απριλίου στο Ισλαμαμπάντ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έκτοτε, οι συζητήσεις συνεχίζονται στα παρασκήνια. Την Πέμπτη ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο εξέφρασε την ελπίδα ότι η επίσκεψη του Μουνίρ στην Τεχεράνη θα δώσει «ώθηση» στις διαπραγματεύσεις. Στις αρχές της εβδομάδας βρέθηκε στο Ιράν και ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν.

Νωρίτερα σήμερα, το al-Arabiya δημοσίευσε αυτό που το σαουδαραβικό δίκτυο τόνισε ότι είναι το «τελικό προσχέδιο» μιας «πιθανής» συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν, η οποία θα επιτευχθεί με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, για τον τερματισμό του πολέμου.

Σύμφωνα με το το al-Arabiya, η συμφωνία – η οποία φαίνεται να είναι μια προσωρινή συμφωνία με «εκκρεμή ζητήματα» που θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μετά την έναρξη ισχύος της – θα μπορούσε να ανακοινωθεί εντός ωρών, αλλά αναφέρει επίσης ότι «εκκρεμεί η έγκριση» και από τις δύο πλευρές.

Η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μόλις ανακοινωθεί επίσημα και από τις δύο πλευρές, αναφέρει το δημοσίευμα, επικαλούμενο πηγές που δεν κατονομάζονται.

Το αναφερόμενο προσχέδιο συμφωνίας δεν αναφέρει ρητά τις βασικές απαιτήσεις των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της διάλυσης του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και της εξαγωγής του αποθέματος ουρανίου εμπλουτισμένου κατά 60%, του περιορισμού των βαλλιστικών πυραύλων του και του τερματισμού της υποστήριξής του σε τρομοκρατικές οργανώσεις.

Προβλέπει την έναρξη διαπραγματεύσεων για τα απροσδιόριστα «εκκρεμή ζητήματα» εντός επτά ημερών από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας. Αν και θέτει ως προϋπόθεση την άρση των κυρώσεων των ΗΠΑ με τη δέσμευση του Ιράν στους όρους της συμφωνίας, δεν φαίνεται να προσδιορίζει τις συνέπειες εάν τα εκκρεμή ζητήματα δεν επιλυθούν.

Η συμφωνία 9 σημείων λέγεται ότι προβλέπει: