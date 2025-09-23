Κόσμος

Πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν: Καμία συμφωνία με την Ευρώπη – Ορατός ο κίνδυνος νέων κυρώσεων

Στον ΟΗΕ, το Ιράν και οι Ευρωπαίοι συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συζητήσεις για το πυρηνικό ζήτημα, χωρίς όμως να υπάρξει συμβιβασμός – Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, αποκλείει κάθε διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ
Συζητήσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν στη Νέα Υόρκη
Φωτογραφία αρχείου / REUTERS / Eduardo Munoz

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Γερμανίας (η αποκαλούμενη ομάδα Ε3), καθώς και η εκπρόσωπος της ΕΕ, συναντήθηκαν την Τρίτη (23.09.2025) με τον Ιρανό ομόλογό τους στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, για συνομιλίες για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, σε μια προσπάθεια να βρεθεί, την ύστατη στιγμή, μια συμφωνία που θα ανέστελλε την εκ νέου ενεργοποίηση των κυρώσεων κατά του Ιράν.

Ωστόσο, οι συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν παραμένουν σε αδιέξοδο. «Η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο του Ιράν», δήλωσε γαλλική διπλωματική πηγή, προειδοποιώντας ότι αν δεν σημειωθεί πρόοδος μέχρι το Σάββατο, η επιβολή κυρώσεων θα είναι αναπόφευκτη.

Η ομάδα Ε3 έχει ήδη κατηγορήσει την Τεχεράνη ότι παραβιάζει τη συμφωνία του 2015 και ενεργοποίησε τη ρήτρα «snapback», που επιτρέπει την αυτόματη επαναφορά των κυρώσεων.

Ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, επανέλαβε ότι η χώρα του δεν επιδιώκει την κατασκευή πυρηνικών όπλων, αλλά απέρριψε κατηγορηματικά οποιαδήποτε επανέναρξη συνομιλιών με τις ΗΠΑ, κάνοντας λόγο για «εκβιασμό» που δεν εξυπηρετεί τα ιρανικά συμφέροντα. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε από το βήμα του ΟΗΕ ότι «ο υπ’ αριθμόν ένα χορηγός της τρομοκρατίας δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει το πιο επικίνδυνο όπλο».

Μέσα σε αυτό το τεταμένο κλίμα, ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) Ραφαέλ Γκρόσι ανακοίνωσε ότι ομάδα επιθεωρητών κατευθύνεται στο Ιράν, για την περίπτωση που επιτευχθεί κάποιος συμβιβασμός. «Έχουμε μόνο λίγες μέρες για να δούμε αν μπορεί να υπάρξει συμφωνία», προειδοποίησε ο Γκρόσι.

