Πυρκαγιά σε σιδηροδρομικό σταθμό της Γλασκώβης: Κατέρρευσε μέρος του κτιρίου – Συγκλονιστικά βίντεο

Ο σταθμός κατασκευάστηκε το 1873 και θεωρείται ένα από τα πιο εμβληματικά ιστορικά κτίρια της πόλης
Μέρος του σιδηροδρομικού σταθμού έχει ήδη καταστραφεί
Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε κοντά σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους σιδηροδρομικούς σταθμούς της Σκωτίας, τυλίγοντας στις φλόγες το ιστορικό κτίριο στη Γλασκώβη και προκαλώντας τη μερική κατάρρευσή του.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 16:00 το απόγευμα της Κυριακής σε κεντρικό δρόμο της Γλασκώβης της Σκωτίας, στο ισόγειο τετραώροφου εμπορικού κτιρίου. Δεκάδες πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο για να θέσουν υπό έλεγχο τη μεγάλη πυρκαγιά.

Δραματικές εικόνες από το σημείο δείχνουν φλόγες να τυλίγουν τον θολωτό τρούλο του κτιρίου, παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστών. 

Παρά τη μεγάλη κινητοποίηση, η φωτιά συνέχιζε να καίει ακόμη και 10 ώρες μετά την εκδήλωσή της με αποτέλεσμα ένα μέρος του ιστορικού κτιρίου να καταρρεύσει. 

Σε βίντεο που κυκλοφορούν στα social media φαίνεται η αρχή της φωτιάς με πυκνούς καπνούς να βγαίνουν από την είσοδο του καταστήματος και κάποιον να προσπαθεί να σβήσει τη φωτιά με πυροσβεστήρα. 

«Θεέ μου, είναι σαν έκρηξη», ακούγεται να λέει ένας αυτόπτης μάρτυρας στο βίντεο.

Την ίδια ώρα, στο σημείο ακούγονται δυνατοί κρότοι και σειρήνες.

Ο σιδηροδρομικός σταθμός της Γλασκώβης, ο πιο πολυσύχναστος της Σκωτίας, εξυπηρετεί καθημερινά δρομολόγια σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, με απευθείας συνδέσεις προς το Εδιμβούργο και το Λονδίνο. Ο σταθμός έχει κλείσει προσωρινά, ενώ έχουν σημειωθεί σοβαρά προβλήματα στα σιδηροδρομικά δρομολόγια.

