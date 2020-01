Πυροβολισμοί κοντά στο υπερπολυτελές θέρετρο του Τραμπ στη Φλόριντα

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες της αστυνομίας στη Φλόριντα, στη διάρκεια καταδίωξης ενός ύποπτου αυτοκινήτου, οι επιβαίνοντες σε αυτό άνοιξαν πυρ για να διαφύγουν, ενώ βρίσκονταν κοντά στο πολυτελέστατο θέρετρο Mar – a – Lago, ιδιοκτησίας του Τραμπ, την Παρασκευή (31.1.2020).

Η Φρουρά της Εθνικής Οδού της Φλόριντα είχε κάνει σήμα σε μαύρο SUV που κατευθυνόταν προς δύο σημεία ελέγχου ασφάλειας στο Mar – a – Lago να σταματήσει για να το ελέγξει, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη του Palm Beach County.

Δείτε σχετικό tweet από το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC News:

DEVELOPING: A car chase ended in shots being fired near Pres. Trump's Mar-a-Lago resort in Florida, police say. https://t.co/fg0pqpBqS2

— ABC News Politics (@ABCPolitics) January 31, 2020