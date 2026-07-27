Φωτιά σε Ισπανία και Γαλλία: Ελάφια και άλογα τρέχουν να σωθούν από τις φλόγες – Σπαρακτικές εικόνες στα πύρινα μέτωπα

Εικόνες καταστροφής και πόνου καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες τόσο στην Ισπανία όσο και στη Γαλλία από τα τεράστια μέτωπα φωτιάς που απειλούν ακόμα και μεγάλα αστικά κέντρα. Τη στιγμή που χιλιάδες στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη και περίπου 500.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, ο νους πολλών πηγαίνει και στα ζώα που είτε ζουν στα δάση είτε σε φάρμες σε δασικές περιοχές.

Οι εικόνες που μας έρχονται από Γαλλία και Ισπανία προκαλούν τρόμο. Οι πυροσβέστες παλεύουν με κάθε μέσο να σβήσουν τις φωτιές, να σώσουν εκτάσεις και περιουσίες και να βοηθήσουν όποιο ζώο βρουν μπροστά τους. Πρόβατα, κουνέλια, ελάφια και άγρια άλογα τρέχουν να ξεφύγουν από τις φλόγες. Ο καπνός αποπνικτικός, κάνοντας κάθε βήμα τους ακόμη πιο δύσκολο.

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Wildlife are suffering in the worst wildfires that have ever been seen in Europe . pic.twitter.com/DFIkJEj5tX — PROTECT ALL WILDLIFE (@Protect_Wldlife) July 26, 2026

Στρατιωτικοί πυροσβέστες της Ισπανίας, καταγράφονται σε βίντεο να περιθάλπουν ζώα που βρέθηκαν εκτεθειμένα στον καπνό, τη ζέστη και τις συνέπειες της μεγάλης δασικής φωτιάς.

Οι πυροσβέστες τούς προσφέρουν νερό και προσπαθούν να διαμορφώσουν όσο το δυνατόν ασφαλέστερες συνθήκες, παρά τη δύσκολη κατάσταση γύρω τους.

«Σε σώσαμε», ακούγεται να λέει ένας από τους άνδρες, σε μια μικρή στιγμή ανακούφισης.

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Οι αρχές κάνουν έκκληση στους κατοίκους να αφήσουν ελεύθερα τα ζώα τους, ώστε να έχουν έστω και μία ευκαιρία να σωθούν από τις φλόγες.

SMOKY SKIES : Wildfires filled the skies over southwestern France with smoke, prompting an equestrian center to release several horses. The animals were seen running through the streets of Biscarrosse, in France’s Landes department, as thick wildfire smoke blanketed the area on… pic.twitter.com/3A9HhkITPE — FOX Weather (@foxweather) July 27, 2026

Emergency responders battling Spain’s devastating wildfires have also been rescuing and caring for animals caught in the path of the flames.



The fires have forced 116,000 people from their homes this week, with one person killed in a wildfire near Valencia.… — dominic dyer (@domdyer70) July 26, 2026

Σε άλλα βίντεο φαίνονται άλογα να τρέχουν τρομαγμένα στον δρόμο.

Οι φιλοζωικές οργανώσεις συνεχίζουν και ζητούν από τους κατοίκους που εκκενώνουν να πάρουν μαζί τους τα κατοικίδιά τους.

Όσον αφορά την άγρια ζωή, προσεύχονται ώστε τα ζώα να βρουν διέξοδο ανάμεσα στις φλόγες.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν και δίνουν σκληρή μάχη με τα μέτωπα φωτιάς σε Γαλλία και Ισπανία. Η εικόνα του μετώπου φαίνεται πως είναι αρκετά βελτιωμένη σε αντίθεση με το μέτωπο που απειλεί το Μπορντό και καίει ό,τι βρει στο διάβα του. Υπολογίζεται πως σχεδόν 1 εκατ. στρέμματα έχουν μετατραπεί ήδη σε στάχτη.