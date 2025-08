Πυροβολισμοί στο Λος Άντζελες: 2 νεκροί και 16 τραυματίες –Στο «μικροσκόπιο» συμμορίες που δρουν στην περιοχή

Τραγική κατάληξη είχε το street party που διοργανώθηκε στο κέντρο του Λος Άντζελες κατά τη διάρκεια της νύχτας (04.08.2025) καθώς 2 άτομα σκοτώθηκαν και άλλοι 6 τραυματίστηκαν μετά από πυροβολισμούς.

Το αιματηρό επεισόδιο φαίνεται πως σχετίζεται με συμμορίες που δρουν στην «καρδιά» του Λος Άντζελες. Μέχρι και αυτή τη στιγμή ο ή οι δράστες των πυροβολισμών δεν έχουν συλληφθεί. Στο πάρτι διασκέδαζαν τουλάχιστον 60 άτομα.

Η αστυνομία με το που ενημερώθηκε για τους πυροβολισμούς, έσπευσε στο σημείο και απέκλεισε τον χώρο. Φτάνοντας στο σημείο της τραγωδίας είδαν τους τραυματίες και τους νεκρούς να κείτονται και ο δρόμος να έχει γεμίσει από αίματα.

JUST IN: 2 dead, 8 injured in shooting following festival after-party in downtown Los Angeles pic.twitter.com/929CjF9zPZ

Two people are dead and at least 6 injured in a mass shooting in downtown Los Angeles at an illegal warehouse party following the HARD Summer music festival at SoFi Stadium in Inglewood. pic.twitter.com/gYHp1fauGl