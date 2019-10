Πυροβολισμοί στο Μπρούκλιν – Νεκροί και τραυματίες

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τρεις τραυματίστηκαν σε πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στο Μπρούκλιν. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Αστυνομίας, οι τραυματίες είναι μία γυναίκα και δύο άντρες, των οποίων η ζωή δεν απειλείται. Επιπλέον, ανέφερε πως το περιστατικό σημειώθηκε στην 74 Utica Avenue, στο Weeksville, ωστόσο ακόμα δεν έχει προσδιοριστεί ποια είναι η χρήση του κτιρίου, όπου έπεσαν οι πυροβολισμοί.

Σύμφωνα με το Russia Today, πρόκειται για λέσχη, που βρίσκεται μόλις τρία τετράγωνα από το αστυνομικό τμήμα. Άλλα διεθνή μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για πέντε ή έξι τραυματίες.



Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει συλλήψεις.



#NewYork City police say 4 dead, and 3 wounded in Saturday morning #shooting in #CrownHeights #Brooklyn , no arrests have been made as of yet pic.twitter.com/nSGtb23JAc

#BREAKING: at least 4 people are dead, 5 others are injured after a shooting in #Brooklyn. So far, no one has been arrested. It happened in the Weeksville section, possibly at a private social club. @CBSNews @CBSNewYork pic.twitter.com/cRLzINWR5F

— Marc Liverman (@MarcLiverman) October 12, 2019