Πυροβολισμοί στον Καναδά: Τουλάχιστον 4 νεκροί – Έχουν κλειδωθεί στα σπίτια οι κάτοικοι

Τουλάχιστον 4 νεκροί -οι 2 αστυνομικοί, σε πυροβολισμούς στην πόλη Fredericton στον Καναδά. Οι Αρχές έχουν δώσει οδηγίες στους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους για την ασφάλειά τους. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι έχουν συλλάβει έναν ύποπτο για την αιματηρή επίθεση, προσπαθώντας να κατανοήσουν το κίνητρό του.

UDPATE: At this time we can confirm that we have one suspect in custody. Police continue to have the Brookside area contained for the foreseeable future as the investigation is ongoing. Please continue to avoid the area and follow us for the facts. — Fredericton Police (@CityFredPolice) August 10, 2018

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα, με τους αστυνομικούς να χτενίζουν την περιοχή για να συλλάβουν τον ένοπλο.

Η αστυνομία καλεί τους πολίτες στην πόλη Fredericton στον Καναδά να μη δίνουν πληροφορίες για τις θέσεις ή τις ενέργειες των αστυνομικών και των διασωστών. «Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη» σημειώνεται σε tweet της αστυνομίας.

IMPORTANT: Please do not post information about the position or activities of police or first responders. We are still working an active incident. We will release confirmed information as soon as we can. — Fredericton Police (@CityFredPolice) August 10, 2018

Η αστυνομία του Φρέντρικτον ανέφερε σε ανάρτησή της στο Twitter ότι το επεισόδιο βρίσκεται σε εξέλιξη και υπάρχουν πολλές απώλειες.

BREAKING: From Fredericton Police: “Re: Shooting. At this time, we can confirm multiple fatalities. The incident is ongoing. More information will be available when we can. Please continue to avoid the area of Brookside Drive between Main and Ring Road.” @CTVAtlantic pic.twitter.com/CS0zdbcKxJ — Nick Moore (@NickMooreCTV) August 10, 2018

Συναγερμός μετά την αιματηρή επίθεση στον Καναδά

Δημοσιογράφος μετέδωσε ότι ακούστηκαν τέσσερις πυροβολισμοί γύρω στις 08:20 τοπική ώρα στην πόλη του Καναδά.

I am in Fredericton, Canada about a couple mins from the shooting. We are in lockdown at work — Annalee Govender (@anngov) August 10, 2018

At least four killed in Canada shooting, say police https://t.co/dPxFsAwL5E pic.twitter.com/gj2oLdiqqt — NDTV (@ndtv) August 10, 2018

Ο δράστης κυκλοφορεί ελεύθερος, με τις αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του.

Please continue to avoid the area of Brookside Drive between Main and Ring Road. An incident has resulted in at least four people killed. More information will be available when we can confirm. — Fredericton Police (@CityFredPolice) August 10, 2018

«Θα δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες όταν μπορέσουμε» ανακοίνωσε η αστυνομία, συμβουλεύοντας τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή.

#BREAKING At least 4 dead in shooting in #Fredericton, eastern Canada: police pic.twitter.com/K96GlhVdDF — Guy Elster (@guyelster) August 10, 2018

Υπάλληλος σε κοντινό καφέ αποκάλυψε ότι το προσωπικό έχει κλειδώσει τις πόρτες και παραμένουν κριμένοι με τους πελάτες μέσα.

Το Fredericton είναι πολιτιστικό, καλλιτεχνικό και εκπαιδευτικό κέντρο της περιοχής και «σπίτι» για δύο πανεπιστήμια.

“Φοβερά νέα μας έρχονται από το Φρέντρικτον” έγραψε στο Twitter ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό.

“Η καρδιά μου βρίσκεται με όλους όσοι επλήγησαν στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς σήμερα το πρωί. Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση” συμπλήρωσε ο Τριντό στο μήνυμά του.