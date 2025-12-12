Reddit κατά Αυστραλίας για την απαγόρευση των social media στους κάτω των 16: Προσφεύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο

Το Reddit κατέθεσε προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο της Αυστραλίας ενάντια στην απαγόρευση χρήσης social media για παιδιά κάτω των 16 ετών, μόλις δύο ημέρες αφότου ενεργοποίησε τα νέα όρια ηλικίας στην πλατφόρμα του.

Η Αυστραλία έγινε η πρώτη χώρα παγκοσμίως που απαγόρευσε την χρήση των social media από άτομα κάτω των 16 χρόνων.

Σε ανάρτησή της την Παρασκευή (12.12.2025), η αμερικανική εταιρεία του Reddit δήλωσε ότι, παρότι συμφωνεί με την προστασία των ανηλίκων, ο νόμος «έχει το ατυχές αποτέλεσμα να επιβάλλει επεμβατικές και πιθανώς ανασφαλείς διαδικασίες επαλήθευσης όχι μόνο σε ανηλίκους αλλά και σε ενήλικες, αποκόπτοντας παράλληλα τους εφήβους από τη δυνατότητα συμμετοχής σε διαδικτυακές κοινότητες κατάλληλες για την ηλικία τους».

Το Reddit έκανε λόγο για ένα «παράλογο μωσαϊκό» πλατφορμών που εντάσσονται στην απαγόρευση.

«Όπως επισήμανε η Αυστραλιανή Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υπάρχουν λιγότερο περιοριστικές εναλλακτικές λύσεις για την προστασία των παιδιών από διαδικτυακούς κινδύνους, χωρίς τόσο σημαντικό αντίκτυπο στα ανθρώπινα δικαιώματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η εταιρεία υποστήριξε ότι το Reddit αποτελεί κυρίως έναν χώρο για ενήλικες, χωρίς τα χαρακτηριστικά παραδοσιακών social media που επικαλείται η κυβέρνηση. Η πλατφόρμα διευκρίνισε ότι δεν επιδιώκει να αποφύγει τη συμμόρφωση, καθώς έχει ήδη εφαρμόσει μέτρα επαλήθευσης από την Τετάρτη 10.12.2025.

Όπως δήλωσε η εταιρεία, η συντριπτική πλειοψηφία των χρηστών της είναι ενήλικες και ότι η διαφήμισή του δεν απευθύνεται σε παιδιά κάτω των 18 ετών. Στο Apple App Store, το Reddit έχει βαθμολογία ηλικίας 17+.

«Παρά τις καλές προθέσεις, ο νόμος αποτυγχάνει στον βασικό στόχο της προστασίας των νέων στο διαδίκτυο», ανέφερε το Reddit. «Ενώ θα συμμορφωθούμε, έχουμε ευθύνη να εκφράσουμε τη θέση μας και να ζητήσουμε τον δικαστικό έλεγχο».

Η προσφυγή του Reddit είναι ανεξάρτητη από εκείνη της ομάδας Digital Freedom Project του βουλευτή John Ruddick. Η επόμενη ακρόαση αυτής της υπόθεσης έχει οριστεί για τα τέλη Φεβρουαρίου, ενώ εκτιμάται ότι η υπόθεση του Reddit θα εξεταστεί εντός του επόμενου έτους, εφόσον γίνει δεκτή από το δικαστήριο.

Η καθηγήτρια Sarah Joseph, από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Griffith, δήλωσε ότι θεωρεί πως υπάρχει ισχυρή νομική βάση κατά της απαγόρευσης.

«Πιστεύω ότι η νομοθεσία στερεί από τα άτομα κάτω των 16 ετών μια από τις βασικότερες πηγές πολιτικής ενημέρωσης και έκφρασης», είπε. «Αν και αυτό δεν είναι ο σκοπός του νόμου, είναι ένα από τα αποτελέσματά του. Άλλες πηγές ενημέρωσης υπάρχουν, αλλά δεν λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο ούτε προσφέρουν την ίδια ποικιλία απόψεων».

Ωστόσο, σημείωσε ότι, σύμφωνα με τη νομολογία, οι περισσότερες προσφυγές περί παραβίασης της τεκμαιρόμενης ελευθερίας απορρίπτονται. «Η ελευθερία συνήθως αναγνωρίζεται ότι επηρεάζεται, αλλά το δικαστήριο κρίνει τον νόμο αναλογικό. Στην πράξη, η συνταγματική προστασία είναι αρκετά αδύναμη».

Ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου Luke Beck εξήγησε ότι ένας νόμος που μειώνει τον συνολικό όγκο πολιτικής επικοινωνίας στην Αυστραλία είναι άκυρος αν δεν είναι αναλογικός προς έναν θεμιτό σκοπό. «Ωστόσο, η απαγόρευση λογαριασμών σε social media μειώνει ελάχιστα τον συνολικό όγκο πολιτικής επικοινωνίας», δήλωσε. «Το διαδίκτυο και οι ομαδικές συνομιλίες παραμένουν διαθέσιμες. Είναι πιθανό η κυβέρνηση να επικρατήσει στην υπόθεση Ruddick».

«Δεν είμαστε σαν τα άλλα social media»

Ο Guardian αποκάλυψε την Τρίτη ότι το Reddit είχε επιχειρηματολογήσει ήδη από τον Σεπτέμβριο προς την eSafety ότι θα έπρεπε να εξαιρεθεί από την απαγόρευση. Στην επιστολή που αποκαλύφθηκε μέσω του νόμου περί ελευθερίας της πληροφόρησης, η εταιρεία ανέφερε ότι «ο κύριος σκοπός της πλατφόρμας είναι η ανταλλαγή γνώσης μέσα από ουσιαστικές συζητήσεις, ενώ η αλληλεπίδραση μεταξύ χρηστών είναι απλώς μέσο για αυτόν τον σκοπό».

Επιπλέον, το Reddit επισήμανε ότι είναι μία «πλατφόρμα με ψευδώνυμο» και δεν βασίζεται σε πραγματικά ονόματα, φίλους, activity feeds ή στοιχεία πραγματικού χρόνου που ενθαρρύνουν συνεχή χρήση – και ότι συλλέγει ελάχιστα προσωπικά δεδομένα.

Οι 10 πλατφόρμες που ανακοίνωσε η κυβέρνηση ότι συμπεριλαμβάνονταν στην απαγόρευση είναι οι: Twitch, Kick, YouTube, Threads, Facebook, Instagram, Snap, X, TikTok και Reddit. Όλες είχαν εφαρμόσει σχετικά μέτρα συμμόρφωσης έως την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου.