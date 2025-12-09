Αυστραλία: Ξεκινά η απαγόρευση των social media για νέους κάτω των 16 ετών – «Πονοκέφαλος» η επαλήθευσης ηλικίας

«Πονοκέφαλο» στις μεγάλες πλατφόρμες των social media, έχει προκαλέσει η απόφαση της Αυστραλίας να κάνει ban τους νέους από 16 ετών και κάτω στην χρήση τους. Από σήμερα (09.12.2025) εφαρμόζεται η απαγόρευση εφήβων και παιδιών στη χρήση των γνωστών εφαρμογών, οι οποίες από τη μεριά τους έχουν κληθεί να λάβουν μέτρα σχετικά με την απόφαση.

Οι τεχνολογικοί γίγαντες θα χρειαστεί να καταφύγουν σε διάφορες μεθόδους για να κρατήσουν τους νέους κάτω των 16 ετών μακριά από τις πλατφόρμες τους στην Αυστραλία, καθώς η χώρα έγινε η πρώτη παγκοσμίως που προχώρησε στην απαγόρευση της χρήσης social media από άτομα κάτω των 16 ετών.

Από τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα, 16:00 σήμερα ώρα Ελλάδας), 10 από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες -όπως οι Instagram, Snapchat, TikTok και YouTube- υποχρεώνονται να μπλοκάρουν τους Αυστραλούς ηλικίας κάτω των 16 ετών επί ποινή προστίμου έως 49,5 εκατομμυρίων δολαρίων Αυστραλίας (28,1 εκατομμύρια ευρώ).

Αν οι πλατφόρμες αυτές δεν λάβουν «εύλογα» μέτρα για να αποτρέψουν την πρόσβαση των χρηστών κάτω των 16 ετών, θα βρεθούν αντιμέτωπες με τα πρόστιμα αυτά.

Οι κύριες μέθοδοι στις οποίες στρέφονται αυτές οι εταιρείες για την επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών, αποτελούνται από προσωπικά έγγραφα, selfie, ανάλυση συμπεριφοράς και «πλημμυρίδα» τεχνικών.

Προσωπικά έγγραφα

Η πρώτη μέθοδος, φαντάζει φαινομενικά απλή: σάρωση του διαβατηρίου, της άδειας οδήγησης ή οποιουδήποτε άλλου επίσημου προσωπικού εγγράφου για να αποδειχθεί ότι κάποιος/α είναι 16 ετών και άνω.

Αλλά αυτός ο τρόπος έχει τα “παραθυράκια” του.

Από τη μία πλευρά, έφηβοι θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τα έγγραφα ενός μεγαλύτερου σε ηλικία συγγενή. Από την άλλη, η μέθοδος αυτή εγείρει ερωτήματα σχετικά με το απόρρητο προσωπικών δεδομένων, που θα μπορούσαν να αποτρέψουν χρήστες που έχουν νόμιμο δικαίωμα πρόσβασης στις πλατφόρμες.

Ως εκ τούτου, οι αρχές ενημέρωσαν τις πλατφόρμες ότι δεν έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την επίδειξη προσωπικού εγγράφου ταυτότητας, ακόμη και αν υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την ηλικία των χρηστών του διαδικτύου.

Ωστόσο, η χρήση μιας εξωτερικής υπηρεσίας επιτρέπεται.

Οι χρήστες του Snapchat μπορούν έτσι να αποδείξουν την ηλικία τους χρησιμοποιώντας έναν τραπεζικό λογαριασμό στην Αυστραλία ή παρέχοντας έγγραφα ταυτότητας σε μια υπηρεσία με έδρα τη Σιγκαπούρη, την k-ID.

«Τα έγγραφα που υποβάλλετε θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την επαλήθευση της ηλικίας σας», υπόσχεται η Snap, η εταιρεία πίσω από την εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων και κοινής χρήσης φωτογραφιών/βίντεο. «Το Snap θα λαμβάνει μόνο ένα αποτέλεσμα «ναι/όχι» για να διαπιστώσει εάν ο χρήστης έχει υπερβεί το όριο ηλικίας», προσθέτει η αμερικανική εταιρεία.

Selfie

Μια άλλη πιθανή μέθοδος: Η selfie. Οι «Snapchatters» μπορούν να τραβήξουν μια φωτογραφία του εαυτού τους, από την οποία η k-ID θα εκτιμήσει την ηλικία τους.

Η Meta (Instagram, Facebook), από την πλευρά της, ανέθεσε σε μια άλλη εταιρεία, την startup Yoti με έδρα το Λονδίνο, να εξετάζει τις selfies που στέλνουν οι χρήστες.

Με την πάροδο του χρόνου, «ο αλγόριθμος έχει γίνει πολύ καλός στην αναγνώριση χαρακτηριστικών και στον προσδιορισμό του αν «ένα δεδομένο πρόσωπο με αυτά τα χαρακτηριστικά μοιάζει με κάποιον που είναι 17 ή 28 ετών»», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο διευθύνων σύμβουλος της Yoti, Ρόμπιν Τομπς.

Η εφαρμογή Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) της Yoti μπορεί να εκτιμήσει την ηλικία ενός χρήστη σε λιγότερο από ένα λεπτό.

Μόλις ολοκληρωθεί η ανάλυση προσώπου, η Yoti, η οποία χειρίζεται επίσης την επαλήθευση ηλικίας για το TikTok, διαγράφει όλα τα δεδομένα που συλλέγονται, δήλωσε ο Τομπς.

Ωστόσο, ορισμένοι παρατηρητές εκφράζουν φόβους για την εμφάνιση ψευδών αποτελεσμάτων, ιδιαίτερα για άτομα κοντά στην ηλικία 16 ετών, καθώς και τεχνικές αποφυγής που μπορεί να αναπτύξουν παιδιά μικρότερων ηλικιών.

Ανάλυση Συμπεριφοράς

Δεν θα χρειάζεται όλοι οι Αυστραλοί να αποδείξουν την ηλικία τους: Αυτοί οι έλεγχοι θα αφορούν μόνο χρήστες του διαδικτύου για τους οποίους υπάρχει υποψία ότι δεν είναι 16 ετών και έχουν λογαριασμό.

Η Meta έχει ήδη ξεκινήσει την αναστολή λογαριασμών με βάση αυτές τις πληροφορίες. Προσωπικές πληροφορίες εισάγονται κατά τη δημιουργία ενός λογαριασμού – κυρίως η ηλικία.

Ωστόσο, οι πλατφόρμες έχουν στη διάθεσή τους άλλα στοιχεία για να καταλήξουν σε μια εκτίμηση, όπως μηνύματα γενεθλίων που λαμβάνονται ή περιεχόμενο που προβάλλεται. Ένας έφηβος, για παράδειγμα, είναι πιο πιθανό να αναζητήσει συμβουλές για βιντεοπαιχνίδια παρά συμβουλές για την αφαλάτωση του “τηλέφωνο” του ντους.

Τα παιδιά απουσιάζουν επίσης κατά κύριο λόγο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια εκείνου του μέρους της ημέρας που αφιερώνεται στα μαθήματα.

Αυτά είναι στοιχεία που χρησιμοποιούνται ήδη, όπως πολλά άλλα, από πλατφόρμες για την εξατομίκευση του διαφημιστικού τους περιεχομένου.

Αλλά και εδώ, προκύπτουν ζητήματα απορρήτου και ακρίβειας.

«”Πλημμυρίδα” τεχνικών»

Για την αποφυγή λαθών, η Αυστραλή Επίτροπος για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, Τζούλι Ίνμαν Γκραντ, προτείνει τη χρήση μιας ολόκληρης «πλημμυρίδας τεχνικών και εργαλείων».

Επειδή η χώρα αναμένει από τους εφήβους να γίνονται ολοένα και πιο ευρηματικοί στην παράκαμψη του νόμου. «Καμία λύση πιθανότατα δεν θα είναι 100% αποτελεσματική όλη την ώρα», έχουν παραδεχτεί οι αρχές.

Ο Άντι Λούλχαμ, της εταιρείας Verifymy, η οποία ειδικεύεται στην επαλήθευση ηλικίας, προβλέπει δυσκολίες, ιδίως με χρήστες «που μόλις έκλεισαν τα 16 και δεν έχουν —ή δεν θέλουν να χρησιμοποιήσουν— προσωπικά έγγραφα»: «Σε αυτές τις περιπτώσεις, ένας υπεύθυνος ενήλικας (νόμιμος) μπορεί να χρειαστεί να βεβαιώσει την καταλληλότητα της ηλικίας του χρήστη».