Ρεπόρτερ του ABC είπε «συγκινητικά» τα μηνύματα του δολοφόνου του Τσάρλι Κερκ στον τρανς σύντροφό του – Οργή στο Twitter

Σάλος στα social media με ρεπόρτερ του ABC News, ο οποίος σχολίασε με ιδιαίτερα φορτισμένο τρόπο τα μηνύματα που αντάλλαξε ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία του ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, Τάιλερ Ρόμπινσον, με τον τρανς σύντροφό του, τα οποία αποκαλύφθηκαν την Τρίτη.

Ο ρεπόρτετ Ματ Γκούτμαν, μεταδίδοντας από τη συνέντευξη Τύπου που έγινε στη Γιούτα, «βρήκε» τα sms του 22χρονου δράστη στον συγκάτοικό του λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του ακτιβιστή Κερκ στις 10.09.2025, ως «ιδιαίτερα προσωπικά» και «πολύ συγκινητικά».

«Ήταν, επίσης, πολύ συγκινητικό με έναν τρόπο που πολλοί από εμάς δεν περιμέναμε», δήλωσε ο ίδιος.

Ο δημοσιογράφος ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος αποκαλούσε συνεχώς τον συγκάτοικό του «αγάπη μου» και έγραφε πως ήθελε να τον προστατεύσει, την ίδια στιγμή που, σύμφωνα με τις αρχές, έθετε σε κίνδυνο τη ζωή του Κερκ και του πλήθους, ακόμη και παιδιών.

«Ένα πολύ προσωπικό πορτρέτο αυτής της σχέσης ανάμεσα στον συγκάτοικο του υπόπτου και τον ίδιο τον ύποπτο, με τον δράστη να αποκαλεί συνεχώς τον συγκάτοικό του, που βρίσκεται σε διαδικασία μετάβασης, “αγάπη μου”. Και “θέλω να σε προστατεύσω, αγάπη μου”», πρόσθεσε ο ρεπόρτερ.

«Ήταν λοιπόν αυτή η διττότητα, ενός ανθρώπου που, όπως είπε ο εισαγγελέας, όχι μόνο έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του Τσάρλι Κερκ και του πλήθους, αλλά το έκανε μπροστά σε παιδιά, κάτι που αποτελεί επιβαρυντική περίσταση σε αυτή την υπόθεση», σημείωσε στη συνέχεια. «Κι από την άλλη, μιλούσε τόσο τρυφερά για τον σύντροφό του. Μια πολύ ενδιαφέρουσα, καθηλωτική συνέντευξη Τύπου», σχολίασε ο Γκούτμαν.

«Και η ορολογία που χρησιμοποίησε, προσπαθούσε να τον προστατεύσει. Συνέχεια τον αποκαλούσε «αγάπη μου». «Ο λόγος που το κάνω αυτό είναι για να σε προστατεύσω», ξέρεις, αλλά του ζητούσε επίσης να διαγράψει τα μηνύματα και να μην μιλήσει στις αρχές. Έτσι, υπάρχει αυτή η σπαρακτική διττότητα που βλέπουμε να εκτυλίσσεται με πολύ τραγικό τρόπο».

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν άμεση κατακραυγή στα social media, με πολιτικούς και σχολιαστές να επιτίθενται στον ρεπόρτερ.

«Legacy media στο μεγαλείο της», έγραψε στο X ο κυβερνήτης της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις.

Legacy media in all its glory… https://t.co/J6Yow0Qz33 — Ron DeSantis (@RonDeSantis) September 16, 2025

«Τι ακριβώς είπατε;» αντέδρασε ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τζιμ Μπανκς. Η Μέγκαν ΜακΚέιν αναρωτήθηκε αν «όλοι στο ABC έχουν τρελαθεί», ενώ ο παρουσιαστής του Fox News, Γουίλ Κέιν, σχολίασε πως τα ΜΜΕ είναι «θεμελιωδώς και ανεπανόρθωτα διαλυμένα».