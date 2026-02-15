Ρεσάλτο των ΗΠΑ σε τάνκερ στον Ινδικό Ωκεανό – Υποψίες ότι συνδέεται με Ιράν και Ρωσία

Ακόμα μία επιχείρηση κατάληψης τάνκερ έκαναν οι ΗΠΑ, αυτή τη φορά στο Veronica III, το οποίο έπλεε με σημαία Παναμά στον Ινδικό Ωκεανό και φέρεται να έχει συνδέσεις με Ιράν και Ρωσία.

Το τάνκερ φαίνεται να επιχείρησε να παραβιάσει τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί από τον Ντόναλντ Τραμπ, με αποτέλεσμα να γίνει η επιχείρηση από τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργείου στο X, αυτή πραγματοποιήθηκε χωρίς επεισόδια.

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιθεώρηση και κατάληψη του Veronica III στην περιοχή ευθύνης του INDOPACOM (η μονάδα του αμερικανικού στρατού που είναι υπεύθυνη για τον Ινδο-Ειρηνικό) χωρίς οποιοδήποτε περιστατικό», ανέφερε το αμερικανικό υπουργείο.

Στην ανακοίνωσή του προσέθεσε ότι παρακολούθησε το πλοίο από την Καραϊβική έως τον Ινδικό Ωκεανό και τελικά το ανέκοψε.

We defend the Homeland forward. Distance does not protect you.



Overnight, U.S. forces conducted a right-of-visit, maritime interdiction and boarding of the Veronica III without incident in the INDOPACOM area of responsibility.



The vessel tried to defy President Trump’s… pic.twitter.com/Tran3cLR9g — Department of War (@DeptofWar) February 15, 2026

Όπως αναφέρεται στη σχετική ενημέρωση: «Κανένα άλλο έθνος δεν έχει την εμβέλεια, την αντοχή ή τη βούληση να το κάνει αυτό. Τα διεθνή ύδατα δεν είναι καταφύγιο. Από ξηρά, αέρα ή θάλασσα, θα σας βρούμε και θα αποδώσουμε στη δικαιοσύνη. Το Υπουργείο Πολέμου θα αρνηθεί στους παράνομους παράγοντες και τους αντιπροσώπους τους την ελευθερία κίνησης στον θαλάσσιο χώρο».