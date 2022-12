Δριμεία επίθεση κατά της Ελλάδας εξαπέλυσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Διάσκεψη Συνταγματικής Δικαιοσύνης του Ισλαμικού Κόσμου με αφορμή το μεταναστευτικό. Ο Ερντογάν σημείωσε, μεταξύ άλλων, πως το τείχος στον Έβρο είναι φασιστικό, ενώ τόνισε πως η Ελλάδα συμπεριφέρεται κτηνωδώς στους μετανάστες.

Συγκεκριμένα, ο Ερντογάν είπε πως: «Αντί να βρεθεί λύση στην κρίση, (στην Ελλάδα) έκλεισαν τους μετανάστες πίσω από συρματοπλέγματα. Παρακολουθούμε με αηδία ότι όσοι δεν λαμβάνουν υπόψη τους καταπιεσμένους έξω από τα σύνορά τους, επιδεικνύουν τα πιο πρωτόγονα αντανακλαστικά φασισμού όταν πρόκειται για τη δική τους ασφάλεια και ευημερία… Το προϊόν της νοσηρής αντίληψης απέναντι στους μουσουλμάνους και οι αρνητικές επιπτώσεις των κυμάτων μίσους συνεχίζονται σήμερα δίπλα μας».

Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του Έθνους στην Τουρκία, Μαρία Ζαχαράκη, ο Ερντογάν υποστήριξε πως η Ελλάδα έχει φτάσει στα όρια της κτηνωδίας απέναντι στους μετανάστες και χαρακτήρισε «στρατόπεδα συγκέντρωσης» τους καταυλισμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Σημείωσε χαρακτηριστικά: «Η στάση της Ελλάδας απέναντι στους μετανάστες έχει φτάσει πλέον στο επίπεδο της κτηνωδίας. Κάθε μέρα προστίθεται και μία νέα φρικαλεότητα, που ξεκινά από τη βύθιση σκαφών με πρόσφυγε στη μέση της θάλασσας μέχρι την απώθηση των μεταναστών με βασανιστήρια και ληστείες».

#BREAKING Greece's attitude towards migrants now reaches 'brutal levels,' says Turkish President Erdogan pic.twitter.com/evHo7u9sq0