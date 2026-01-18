Κόσμος

Reuters: 1 δισεκ. δολάρια το κόστος τριετούς συμμετοχής στο Συμβούλιο Ειρήνης για την Γάζα – Ο ρόλος του Τραμπ

Όπως αναφέρει προσχέδιο του Καταστατικού το ποσό αυτό πρέπει να είναι σε μετρητά - Ο Καναδός πρωθυπουργός αποδέχθηκε την πρόσκληση του Τραμπ
Σκηνές εκτοπισμένων Παλαιστινίνων στην Χαν Γιουνίς της Γάζας
Σκηνές εκτοπισμένων Παλαιστινίνων στην Χαν Γιουνίς της Γάζας / REUTERS / Haseeb Alwazeer / File Photo

Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το περίφημο Συμβούλιο Ειρήνης για την Γάζα, στο οποίο θα προεδρεύει ο Ντόναλντ Τραμπ και που θα έχει ως στόχο την πλήρη ανοικοδόμηση του παλαιστινιακού θύλακα με τη συμμετοχή δεκάδων χωρών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε προσκλήσεις σε ηγέτες από διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, η Κύπρος, η Τουρκία και η Αίγυπτος, για να γίνουν ιδρυτικά μέλη του Συμβουλίου Ειρήνης για την Γάζα, όμως φαίνεται ότι θα υπάρχει και σημαντική οικονομική συνδρομή.

Ένα προσχέδιο καταστατικού που εστάλη σε περίπου 60 χώρες από την αμερικανική διοίκηση καλεί τα κράτη μέλη να συνεισφέρουν το πόσο του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων σε μετρητά, εάν θέλουν η συμμετοχή τους στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα να διαρκέσει πάνω από τρία χρόνια, σύμφωνα με ένα έγγραφο που περιήλθε στη γνώση του πρακτορείου ειδήσεων Reuters.

«Κάθε κράτος μέλος θα εκτίει μια θητεία που δεν υπερβαίνει τα τρία χρόνια αφού τεθεί σε ισχύ το Καταστατικό, κάτι που θα αποτελεί αντικείμενο ανανέωσης από τον Πρόεδρο», λέει το έγγραφο, πληροφορίες για το οποίο μετέδωσε πρώτο το Bloomberg News.

«Ο όρος της τριετούς συμμετοχής δεν θα αφορά τα Κράτη Μέλη που συνεισφέρουν ποσό άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων σε μετρητά στο Συμβούλιο Ειρήνης εντός του πρώτου χρόνου από την ισχύ του Καταστατικού», συμπληρώνεται.

Την ίδια στιγμή, ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, δήλωσε σήμερα πως συμφώνησε καταρχήν στην πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ για συμμετοχή της χώρας του στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα, αν και οι λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

Ο Κάρνεϊ ανέφερε πως ο Τραμπ ανέφερε αυτήν την ιδέα σε εκείνον πριν από λίγες εβδομάδες με τον επικεφαλής της καναδικής κυβέρνησης να λέει ότι ο Καναδάς θα κάνει ό,τι μπορεί για να απαλύνει τον πόνο στη Γάζα.

«Δεν έχουμε ολοκληρώσει όλες τις λεπτομέρειες για τη δομή, πως θα λειτουργεί αυτό, τι χρηματοδότηση θα υπάρχει…», είπε ο Κάρνεϊ σε δημοσιογράφους από την Ντόχα. «Θα τα επεξεργαστούμε αυτά τις επόμενες ημέρες», συμπλήρωσε.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
424
125
97
80
76
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Αποχωρούν οι Γερμανοί στρατιώτες από την Γροιλανδία – «Οι απειλές για δασμούς υπονομεύουν το ΝΑΤΟ» απαντούν οι «8» στον Τραμπ
Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Νορβηγία, Σουηδία και Φινλανδία εκφράζουν παράλληλα την αλληλεγγύη τους στη Δανία και στον λαό της Γροιλανδίας
Γερμανοί στρατιώτες που έχουν αναπτυχθεί στη Γροιλανδία
27
Politico: «Η ΕΕ εξετάζει αδιανόητα αντίποινα στον Τραμπ που κλιμακώνει τις απειλές για την Γροιλανδία»
«Εάν η Ευρώπη θέλει επιτέλους να ανακτήσει τον σεβασμό των πολιτών της και του υπόλοιπου κόσμου, πρέπει να αντισταθεί σε αυτή την προσπάθεια ταπείνωσης» τονίζει Γάλλος πρώην διπλωμάτης
Διαδηλωτές στη Γροιλανδία κατά του Ντόναλντ Τραμπ 6
Newsit logo
Newsit logo