Reuters: Επιβεβαιώνει η ευρωπαϊκή εισαγγελία την έρευνα για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Η ευρωπαϊκή εισαγγελία δεν αποκάλυψε προς ποια κατεύθυνση στρέφονται οι έρευνες
Η ευρωπαϊκή εισαγγελία διερευνά πιθανά ποινικά αδικήματα που σχετίζονται με ένα χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο ύψους 1,9 δισ. ευρώ για την κατασκευή ενός υποθαλάσσιου ηλεκτρικού καλωδίου που θα συνδέει την Ευρώπη με την ανατολική Μεσόγειο, μεταδίδει το Reuters.

«Η EPPO (European Public Prosecutor’s Office) μπορεί να επιβεβαιώσει ότι διεξάγει έρευνα», αναφέρει η υπηρεσία σε γραπτή απάντηση προς το Reuters. Ωστόσο προσθέτει ότι: «Δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν περαιτέρω λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή, προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο το αποτέλεσμα της έρευνας».

Το πρακτορείο Reuters αναφέρει ακόμα ότι ο ΑΔΜΗΕ, διαχειριστής του ελληνικού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, κατασκευάζει το καλώδιο Great Sea Interconnector για να συνδέσει ευρωπαϊκά και κυπριακά δίκτυα μεταφοράς και αργότερα να επεκταθεί στο Ισραήλ. Και προσθέτει: Το έργο έχει πληγεί από πολλαπλές καθυστερήσεις και η Λευκωσία ζήτησε διευκρινίσεις σχετικά με το κόστος και τη βιωσιμότητά του. Η Ελλάδα επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της στο έργο τον Μάρτιο, μετά από αναφορές ότι είχε σταματήσει για οικονομικούς και γεωπολιτικούς λόγους.

Ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε αργά την Τετάρτη (03/09/25) σε δημοσιογράφους ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ξεκίνησε έρευνα για «πιθανά ποινικά αδικήματα».

Στην Αθήνα, ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα δεν είχε λάβει κάποια ενημέρωση σχετικά με την έρευνα. Ο ελληνικός φορέας ανέλαβε το έργο το 2023, αντικαθιστώντας έναν διαχειριστή με έδρα την Κύπρο.

Ο Πιότρ Σεραφίν, επίτροπος της ΕΕ για θέματα προϋπολογισμού, καταπολέμησης της απάτης και δημόσιας διοίκησης αρνήθηκε να σχολιάσει την Πέμπτη, επικαλούμενος την ανεξαρτησία της EPPO. Δήλωσε ότι δεν γνωρίζει να έχει εκφράσει το γραφείο του ανησυχίες σχετικά με το έργο.

Με την ολοκλήρωσή του, οι φορείς υλοποίησης του έργου λένε ότι η σύνδεση θα είναι “το μακρύτερο” καλώδιο υψηλής τάσης στον κόσμο, μήκους 1.240 χλμ. και επίσης το βαθύτερο στα 3.000 μέτρων.

