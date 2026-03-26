Κόσμος

Reuters: Οι Φρουροί της Επανάστασης ζητούν την δημιουργία πυρηνικών όπλων από το Ιράν

Οι σκληροπυρηνικοί κύκλοι υποστηρίζουν πως η Τεχεράνη μετά την επίθεση από ΗΠΑ και Ισραήλ δεν έχουν λόγο να δεσμεύονται από τις διεθνείς συνθήκες
Ιρανικοί πύραυλοι

Η συζήτηση στο εσωτερικό του Ιράν για το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί πυρηνικό όπλο γίνεται όλο και πιο έντονη, με σκληροπυρηνικούς κύκλους και συγκεκριμένα οι Φρουροί της Επανάστασης να πιέζουν ανοιχτά προς αυτή την κατεύθυνση, σύμφωνα με το Reuters.

Μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενέϊ στην αρχή του πολέμου, οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν ενισχύσει την επιρροή τους, με αποτέλεσμα οι πιο ακραίες θέσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα να κερδίζουν έδαφος στο Ιράν.

Αν και μέχρι σήμερα η Τεχεράνη αρνείται ότι επιδιώκει την κατασκευή πυρηνικού όπλου, επικαλούμενο και τη συμμετοχή του στη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων, στο εσωτερικό της χώρας αυξάνονται οι φωνές που ζητούν αλλαγή στρατηγικής.

Προς το παρόν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν έχει ληφθεί επίσημη απόφαση για ανάπτυξη πυρηνικού όπλου.

Οι επιθέσεις από ΗΠΑ και Ισραήλ φαίνεται να έχουν επηρεάσει τη συζήτηση, με ορισμένους να υποστηρίζουν ότι το Ιράν δεν έχει πλέον λόγο να παραμένει δεσμευμένο από τη συνθήκη ή να αποφεύγει την απόκτηση πυρηνικής αποτρεπτικής ισχύος.

Η ιδέα αποχώρησης από τη συνθήκη μη διάδοσης πυρηνικών όπλων επανέρχεται δυναμικά, ενώ για πρώτη φορά τίθεται δημόσια ακόμη και το ενδεχόμενο άμεσης κατασκευής πυρηνικής βόμβας.

Σκληροπυρηνικοί πολιτικοί, όπως ο Μοχαμάντ Τζαβάντ Λαριτζανί , αδελφός του υψηλόβαθμου αξιωματούχου Αλί Λαριτζανί που σκοτώθηκε από την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ, έχουν προτείνει την αναστολή της συμμετοχής στη συνθήκη, ώστε να επανεξεταστεί αν εξυπηρετεί τα συμφέροντα της χώρας.

Παράλληλα, υπάρχουν διαφωνίες στο εσωτερικό της ιρανικής ηγεσίας, με πιο μετριοπαθείς φωνές να εκφράζουν επιφυλάξεις για τις συνέπειες μιας τέτοιας κίνησης. Αναλυτές σημειώνουν ότι μέχρι σήμερα η στρατηγική του Ιράν ήταν να διατηρεί καθεστώς «οριακής πυρηνικής δύναμης», δηλαδή να μπορεί να κατασκευάσει όπλο γρήγορα, χωρίς όμως να το κάνει.

Η θρησκευτική απαγόρευση των πυρηνικών όπλων που είχε διατυπώσει ο Χαμενεΐ ενδέχεται πλέον να τεθεί υπό αμφισβήτηση μετά τον θάνατό του, ενώ παραμένει ασαφές αν θα διατηρηθεί από τη νέα ηγεσία, με πιθανό διάδοχο τον Μοτζταμπά Χαμενεϊ.

Συνολικά, η κατάσταση δείχνει να βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο, με το ενδεχόμενο αλλαγής της πυρηνικής πολιτικής του Ιράν να παραμένει ανοιχτό, αλλά χωρίς ακόμη οριστικές αποφάσεις.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
239
157
105
101
49
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ο Τραμπ δίνει 10ήμερη παράταση στο Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ: «Ιστορική κόλαση» λέει η Τεχεράνη σε περίπτωση χερσαίας εισβολής
Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο πως οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν προχωρούν πολύ καλά, ενώ την ίδια ώρα η Τεχεράνη το διαψεύδει και κάνει λόγο για ένα εκατομμύριο «έτοιμους» στρατιώτες
Ντόναλντ Τραμπ
Times of Israel: Ο Τραμπ κλίνει προς τη χερσαία εισβολή στο Ιράν – Η Τεχεράνη θα αναγκαστεί τότε να υποκύψει
Ο αξιωματούχος, που γνωρίζει από κοντά τις διαπραγματεύσεις, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν κατ’ ιδίαν πως το Ιράν δύσκολα θα δεχτεί τις παραχωρήσεις του αμερικανικού σχεδίου 15 σημείων
Ντόναλντ Τραμπ
Δεξαμενόπλοιο τουρκικών συμφερόντων με ρωσικό πετρέλαιο χτυπήθηκε από drone κοντά στα Στενά του Βοσπόρου
Το πλοίο, με σημαία Σιέρα Λεόνε και την ονομασία Altura, είχε αναχωρήσει από το Νοβοροσίσκ της Ρωσίας στις 22 Μαρτίου, με προορισμό την Κωνσταντινούπολη, τα μέλη του πληρώματος είναι καλά στην υγεία τους
πλοιο
Ραπάροντας, ο τραγουδιστής Μπαλέντρα Σαχ ορκίστηκε βουλευτής στο Νεπάλ και αναλαμβάνει την πρωθυπουργία της χώρας
«Η καρδιά μου ξεχειλίζει από θάρρος, το αίμα μου βράζει, τα αδέλφια μου είναι στο πλευρό μου, αυτή τη φορά θα υψωθούμε ψηλότερα», τραγουδάει στο νικητήριο βιντεοκλίπ
Ράπερ - Νεπάλ
Newsit logo
Newsit logo