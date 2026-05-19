Reuters: Το Πακιστάν στέλνει στη Σαουδική Αραβία μαχητικά αεροσκάφη και χιλιάδες στρατιώτες

Περίπου 8.000 στρατιώτες, μοίρα με μαχητικά αεροσκάφη και ένα σύστημα αεροπορικής άμυνας, έχει στείλει το Πακιστάν στη Σαουδική Αραβία, εντείνοντας την συνεργασία των δύο χωρών, παρά το γεγονός πως το Ισλαμαμπάντ λειτουργεί ως κύριος μεσολαβητής ΗΠΑ – Ιράν στον πόλεμο που μαίνεται από τα τέλη του Φεβρουαρίου.

Οι δυνάμεις του Πακιστάν στάλθηκαν στη Σαουδική Αραβία στο πλαίσιο συμφωνίας αμοιβαίας άμυνας μεταξύ των δύο χωρών, και είναι ικανές να υποστηρίξουν το Ριάντ στην περίπτωση που δεχθεί περαιτέρω επίθεση, αναφέρει το Reuters. Υπενθυμίζεται πως η Σαουδική Αραβία είναι από τις χώρες που δέχθηκαν τους περισσότερους βομβαρδισμούς από το Ιράν, ως αντίποινο για τον πόλεμο που εξαπέλυσαν ΗΠΑ – Ισραήλ.

Οι όροι της αμυντικής συμφωνίας, που υπογράφηκε πέρυσι, είναι εμπιστευτικοί, αλλά και οι δύο πλευρές έχουν δηλώσει ότι απαιτεί από το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία να αλληλοϋποστηρίζονται σε περίπτωση επίθεσης. Ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν, Καγουάτζα Ασίφ, έχει υπονοήσει στο παρελθόν ότι η συμφωνία τοποθετεί τη Σαουδική Αραβία υπό την πυρηνική ομπρέλα του Πακιστάν.

Σύμφωνα με τις πηγές, το Πακιστάν έχει αναπτύξει μια πλήρη μοίρα περίπου 16 αεροσκαφών, κυρίως μαχητικών JF-17 που κατασκευάστηκαν από κοινού με την Κίνα, τα οποία στάλθηκαν στη Σαουδική Αραβία στις αρχές Απριλίου. Δύο από τους αξιωματούχους ασφαλείας ανέφεραν ότι το Πακιστάν έστειλε επίσης δύο μοίρες drones.

Μαζί τους και περίπου 8.000 στρατιώτες. Το Πακιστάν έχει δεσμευτεί να στείλει περισσότερες δυνάμεις, ακόμα και ένα κινεζικό σύστημα αεροπορικής άμυνας HQ-9, αν χρειαστεί.

Έως και 80.000 Πακιστανοί στρατιώτες μπορούν να αναπτυχθούν στη Σαουδική Αραβία

Το προσωπικό που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν θα έχει κυρίως συμβουλευτικό και εκπαιδευτικό ρόλο, σύμφωνα με δύο από τους αξιωματούχους ασφαλείας.

Η ανάπτυξη αυτή προστίθεται στους χιλιάδες πακιστανικούς στρατιώτες με μαχητικό ρόλο που είχαν ήδη σταθμεύσει στο βασίλειο βάσει προηγούμενων συμφωνιών.

Μία από τις κυβερνητικές πηγές, η οποία έχει δει το κείμενο της εμπιστευτικής αμυντικής συμφωνίας, ανέφερε ότι προβλέπει τη δυνατότητα ανάπτυξης έως και 80.000 πακιστανικών στρατιωτών στη Σαουδική Αραβία, για να βοηθήσουν στην εξασφάλιση των συνόρων του βασιλείου μαζί με τις σαουδικές δυνάμεις.

Άλλες πηγές ανέφεραν ότι η συμφωνία περιελάμβανε επίσης την αποστολή πακιστανικών πολεμικών πλοίων.

Η κλίμακα και η σύνθεση της αποστολής υποδηλώνει ότι το Πακιστάν έστειλε κάτι πολύ περισσότερο από μια συμβολική ή συμβουλευτική αποστολή, ανέφεραν οι πηγές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters το Πακιστάν είχε στείλει μαχητικά αεροσκάφη στη Σαουδική Αραβία, αφότου ιρανικές επιθέσεις έπληξαν βασικές ενεργειακές υποδομές και σκότωσαν έναν Σαουδάραβα υπήκοο, προκαλώντας ανησυχίες ότι το βασίλειο του Κόλπου ενδέχεται να ανταποδώσει με σφοδρότητα και να διευρύνει τη σύγκρουση.

Αυτό συνέβη πριν το Ισλαμαμπάντ αναδειχθεί ως ο κύριος μεσολαβητής του πολέμου, συμβάλλοντας στη διαμεσολάβηση μιας εκεχειρίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, η οποία διατηρείται τις τελευταίες έξι εβδομάδες. Το Ισλαμαμπάντ φιλοξένησε τον μοναδικό γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μέχρι στιγμής και είχε προγραμματίσει περαιτέρω γύρους, τους οποίους όμως οι πλευρές ακύρωσαν.

Έκτοτε η Σαουδική Αραβία φέρεται πως εξαπέλυσε πολυάριθμες μυστικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν ως αντίποινα για επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν εντός του βασιλείου.

Το Πακιστάν παρέχει από καιρό στρατιωτική υποστήριξη στη Σαουδική Αραβία, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης και της αποστολής συμβούλων, ενώ το Ριάντ έχει επανειλημμένα παρέμβει για να υποστηρίξει οικονομικά το Ισλαμαμπάντ σε περιόδους οικονομικής δυσχέρειας.