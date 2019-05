Ρήνος: Ανατροπή φουσκωτού με νεκρούς και ένα αγνοούμενο παιδί!

Τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα μικρό κορίτσι, έχασαν τη ζωή τους σήμερα, Πέμπτη (30.5.2019) κι άλλο ένα κοριτσάκι αγνοείται, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές στο Ρήνο.

“Τρεις άνθρωποι πέθαναν. Ανάμεσά τους ήταν ένα 6χρονο κορίτσι και ένας αυτόπτης μάρτυρας που προσπάθησε να σώσει τους επιβαίνοντες”, ανέφερε η περιφέρεια του Κάτω Ρήνου σε ανακοίνωσή της.

#Breaking: Just in – A family of 4 were sailing on the #Rhine river, with a inflatable boat in a small town of Bas-Rhin just outside #Strasbourg in #France. The 2 parents are dead and one girl of 4 years old, one girl of 6 was missing but was found is transported to hospital. pic.twitter.com/vcrWn5fp3Z

