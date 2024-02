Ρίσι Σούνακ για Βασιλιά Κάρολο: Ολόκληρη η χώρα εύχεται να γίνει καλά

Ο Ρίσι Σούνακ με μια ανάρτησή του ευχήθηκε περαστικά στον Βασιλιά Κάρολο.

Στο tweet του ο Ρίσι Σούνακ εύχεται στον Βασιλιά Κάρολο, που διαγνώστηκε με καρκίνο, να γίνει γρήγορα καλά και δεν αμφιβάλλει πως θα επιστρέψει δυνατός στα καθήκοντά του.

Επίσης αναφέρει πως είναι βέβαιος ότι όλη η χώρα εύχεται στον Βασιλιά Κάρολο να γίνει καλά.

Wishing His Majesty a full and speedy recovery.



I have no doubt he’ll be back to full strength in no time and I know the whole country will be wishing him well. https://t.co/W4qe806gmv