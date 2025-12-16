Ρομπ Ράινερ: Η στιγμή που συλλαμβάνεται ο γιος του – Ο καυγάς σε πάρτι πριν τη δολοφονία

Η δολοφονία του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, Μισέλ Σίνγκερ έχει σοκάρει το Χόλιγουντ με τον γιο του ζευγαριού, Νικ Ράινερ να έχει συλληφθεί το έγκλημα.

Η σύλληψη του 32χρονου γιου του διάσημου σκηνοθέτη έγινε το βράδυ της Δευτέρας (15.12.2025) με τη μονάδα που του πέρασε χειροπέδες να αναρτά φωτογραφίες από τη συγκεκριμένη στιγμή.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον γιο του σκηνοθέτη κοντά σε έναν σταθμό του μετρό σε απόσταση περίπου 25χλμ. από το σπίτι που έγινε η άγρια δολοφονία.

Στις φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα ο διακρίνεται Νικ Ράινερ στο έδαφος με τα χέρια του πίσω από την πλάτη ενώ στη συνέχεια οι αστυνομικοί τον σήκωσαν και έβαλαν μέσα σε ένα περιπολικό.

Οπως αναφέρουν δημοσιεύματα μια μέρα πριν από την άγρια δολοφονία ο 78χρονος σκηνοθέτης και η 68χρονη σύζυγός του είχαν «πολύ έντονη διαμάχη» με τον γιο τους κατά τη διάρκεια του χριστουγεννιάτικου πάρτι που έκανε ο παρουσιαστής Κόναν Ο’ Μπράιαν με το ζευγάρι να αποχωρεί μετά τον καβγά.

Οι σοροί του Ρομπ Ράινερ και της σύζυγου του Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ βρέθηκαν στο σπίτι τους στην πολυτελή συνοικία του Μπρέντγουντ.

Οπως αναφέρει το TMZ, και οι δύο είχαν κακώσεις στον λαιμό πράγμα που σημαίνει ότι δέχτηκαν επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο. Οι αρχές εκτιμούν ότι πρέπει να έγινε και καβγάς μέσα στο σπίτι του ζευγαριού πριν τη δολοφονία.

Η σύλληψη του Νικ Ράινερ έγινε για ανθρωποκτονία ωστόσο η απαγγελία συγκεκριμένων κατηγοριών και η ημερομηνία της πρώτης του εμφάνισης στο δικαστήριο θα καθοριστούν από την εισαγγελική αρχή.

Ο θρυλικός σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του Μισέλ βρέθηκαν με κομμένο τον λαιμό τους σπίτι τους την Κυριακή (14.15.2025) στο Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες. Η κόρη τους τούς βρήκε νεκρούς και κλήθηκε να καλέσει την αστυνομία. Το ζευγάρι είχε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Ο 78χρονος Ρομπ Ράινερ και η 68χρνη σύζυγός του παντρεύτηκαν το 1989 και απέκτησαν τρία παιδιά.

Ο θρυλικός δημιουργός του Χόλιγουντ έχει υπογράψει μερικές από τις πιο γνωστές ταινίες των δεκαετιών του 1980 και 1990, όπως τα Stand By Me και The Princess Bride, το δικαστικό θρίλερ A Few Good Men και τη ρομαντική κομεντί When Harry Met Sally.

Ποιος είναι ο Νικ Ράινερ

Ο Νικ Ράινερ, έχει μιλήσει ανοιχτά για τον εθισμό του στα ναρκωτικά και δήλωνε άστεγος. Το 2016, ο Ρομπ Ράινερ σκηνοθέτησε την ταινία Being Charlie, βασισμένη σε σενάριο του Νικ και εμπνευσμένη από τις πολυάριθμες εισαγωγές του σε κέντρα απεξάρτησης.

Λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό τους, η κόρη τους Ρόμι είχε αναρτήσει φωτογραφίες με τον πατέρα της, γράφοντας: «Ευγνώμων για την οικογένεια, την υγεία και ανθρώπους κάθε ηλικίας».

Ο Νικ Ράινερ έχει μιλήσει στο παρελθόν ανοιχτά για τα σοβαρά προβλήματα εξάρτησης από τα ναρκωτικά που αντιμετώπισε από την εφηβεία του.

Γεννήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 1993 και, όπως έχει αποκαλύψει, μπήκε για πρώτη φορά σε κέντρο αποκατάστασης γύρω στα 15 του χρόνια. Μέχρι το 2016 είχε περάσει περισσότερες από δώδεκα φορές από δομές απεξάρτησης.

Σε δηλώσεις του το 2016, σύμφωνα με το People, περιέγραψε τη ζωή του ως άστεγος σε πολιτείες όπως το Μέιν, το Νιου Τζέρσεϊ και το Τέξας. Όπως είχε εξηγήσει, ο λόγος που ζούσε στους δρόμους ήταν επειδή είχε αποφασίσει να μη συνεχίσει τα προγράμματα αποκατάστασης που του προτείνονταν.

Παράλληλα με τη μάχη του με την εξάρτηση, ο Νικ Ράινερ στράφηκε στη συγγραφή. Έγραψε το σενάριο της ταινίας «Being Charlie», το οποίο ήταν χαλαρά βασισμένο στη ζωή και τις προσωπικές του εμπειρίες. Την ταινία σκηνοθέτησε ο πατέρας του, Ρομπ Ράινερ, ο οποίος είχε δηλώσει στην εκπομπή WTF With Marc Maron ότι πρόκειται για την πιο προσωπική ταινία που έχει σκηνοθετήσει ποτέ.

Ο ίδιος ο Νικ, μιλώντας κατά την προώθηση της ταινίας, είχε αναφερθεί στα «σκοτεινά χρόνια» της ζωής του, λέγοντας πως, όταν βρισκόταν μακριά από το σπίτι του, θα μπορούσε να είχε χάσει τη ζωή του.

Σε συνέντευξή του το 2016, ο Νικ Ράινερ είχε παραδεχθεί ότι δεν είχε αναπτύξει στενό δεσμό με τον πατέρα του κατά την παιδική του ηλικία. Όπως είχε πει, είχαν διαφορετικά ενδιαφέροντα, γεγονός που τους κράτησε σε απόσταση. Η συνεργασία τους στην ταινία Being Charlie αποτέλεσε, σύμφωνα με τον ίδιο, σημείο προσέγγισης και κατανόησης.