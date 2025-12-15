Συνελήφθη ο γιος του Ρομπ Ράινερ, Νικ, για τη δολοφονία των γονιών του

Ο Νικ Ράινερ, γιος του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του Μισέλ, συνελήφθη ως ύποπτος για τη δολοφονία των γονιών του. Η εγγύηση για την αποφυλάκισή του ορίστηκε στα 4 εκατομμύρια δολάρια.

Ο θρυλικός σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του Μισέλ βρέθηκαν με κομμένο τον λαιμό τους σπίτι τους την Κυριακή (14.15.2025) στο Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες. Η κόρη τους τούς βρήκε νεκρούς και κλήθηκε να καλέσει την αστυνομία. Το ζευγάρι είχε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Ο 78χρονος Ρομπ Ράινερ και η 68χρνη σύζυγός του παντρεύτηκαν το 1989 και απέκτησαν τρία παιδιά.

Κύριος ύποπτος για την δολοφονία ήταν εξαρχής ο γιος τους Νικ, ο οποίος ήταν χρήστης ναρκωτικών και ζούσε ως άστεγος για χρόνια.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε το βράδυ της Κυριακής (14.12.2025) ότι οι σοροί ενός άνδρα 78 ετών και μιας γυναίκας 68 ετών που εντοπίστηκαν μέσα στην έπαυλη του ζευγαριού στο Μπρέντγουντ, αξίας 13,5 εκατομμυρίων δολαρίων, ανήκουν στον Ρομπ Ράινερ και τη σύζυγό του.

Ο θρυλικός δημιουργός του Χόλιγουντ έχει υπογράψει μερικές από τις πιο γνωστές ταινίες των δεκαετιών του 1980 και 1990, όπως τα Stand By Me και The Princess Bride, το δικαστικό θρίλερ A Few Good Men και τη ρομαντική κομεντί When Harry Met Sally.

Ποιος είναι ο Νικ Ράινερ

Ο Νικ Ράινερ, έχει μιλήσει ανοιχτά για τον εθισμό του στα ναρκωτικά και δήλωνε άστεγος. Το 2016, ο Ρομπ Ράινερ σκηνοθέτησε την ταινία Being Charlie, βασισμένη σε σενάριο του Νικ και εμπνευσμένη από τις πολυάριθμες εισαγωγές του σε κέντρα απεξάρτησης.

Λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό τους, η κόρη τους Ρόμι είχε αναρτήσει φωτογραφίες με τον πατέρα της, γράφοντας: «Ευγνώμων για την οικογένεια, την υγεία και ανθρώπους κάθε ηλικίας».

Ο Νικ Ράινερ έχει μιλήσει στο παρελθόν ανοιχτά για τα σοβαρά προβλήματα εξάρτησης από τα ναρκωτικά που αντιμετώπισε από την εφηβεία του.

Γεννήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 1993 και, όπως έχει αποκαλύψει, μπήκε για πρώτη φορά σε κέντρο αποκατάστασης γύρω στα 15 του χρόνια. Μέχρι το 2016 είχε περάσει περισσότερες από δώδεκα φορές από δομές απεξάρτησης.

Σε δηλώσεις του το 2016, σύμφωνα με το People, περιέγραψε τη ζωή του ως άστεγος σε πολιτείες όπως το Μέιν, το Νιου Τζέρσεϊ και το Τέξας. Όπως είχε εξηγήσει, ο λόγος που ζούσε στους δρόμους ήταν επειδή είχε αποφασίσει να μη συνεχίσει τα προγράμματα αποκατάστασης που του προτείνονταν.

Παράλληλα με τη μάχη του με την εξάρτηση, ο Νικ Ράινερ στράφηκε στη συγγραφή. Έγραψε το σενάριο της ταινίας «Being Charlie», το οποίο ήταν χαλαρά βασισμένο στη ζωή και τις προσωπικές του εμπειρίες. Την ταινία σκηνοθέτησε ο πατέρας του, Ρομπ Ράινερ, ο οποίος είχε δηλώσει στην εκπομπή WTF With Marc Maron ότι πρόκειται για την πιο προσωπική ταινία που έχει σκηνοθετήσει ποτέ.

Ο ίδιος ο Νικ, μιλώντας κατά την προώθηση της ταινίας, είχε αναφερθεί στα «σκοτεινά χρόνια» της ζωής του, λέγοντας πως, όταν βρισκόταν μακριά από το σπίτι του, θα μπορούσε να είχε χάσει τη ζωή του.

Σε συνέντευξή του το 2016, ο Νικ Ράινερ είχε παραδεχθεί ότι δεν είχε αναπτύξει στενό δεσμό με τον πατέρα του κατά την παιδική του ηλικία. Όπως είχε πει, είχαν διαφορετικά ενδιαφέροντα, γεγονός που τους κράτησε σε απόσταση. Η συνεργασία τους στην ταινία Being Charlie αποτέλεσε, σύμφωνα με τον ίδιο, σημείο προσέγγισης και κατανόησης.