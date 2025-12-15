Ρομπ Ράινερ: Με κομμένο τον λαιμό βρέθηκαν ο σκηνοθέτης και η σύζυγός του – Υπό συνεχή ανάκριση ο γιός τους, Νικ

Σοκ προκαλούν οι νέες αποκαλύψεις για τον σκληρή δολοφονία του διάσημου σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, Μισέλ, στο Λος Άντζελες το βράδυ της Κυριακής (14.12.2025). Το ζευγάρι βρέθηκε δολοφονημένο στο σπίτι του, με την κόρη του να είναι αυτή που τους βρήκε νεκρούς και κλήθηκε να καλέσει την αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο θρύλος του Χόλιγουντ, Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του Μισέλ Σίνγκερ, βρέθηκαν με κομμένο το λαιμό τους μετά από μια έντονη διαμάχη με ένα μέλος της οικογένειας στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες. Κύριος ύποπτος για την δολοφονία θεωρείται ο γιος τους Νικ, ο οποίος ήταν χρήστης ναρκωτικών και ζούσε ως άστεγος για χρόνια και συνεχίζεται η ανάκρισή του από την αστυνομία.

Το ζευγάρι βρέθηκε νεκρό με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι από την κόρη τους, Ρόμι, η οποία μάλιστα μένει σε σπίτι απέναντι από τους γονείς της και ήταν αυτή που ειδοποίησε την αστυνομία.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε το βράδυ της Κυριακής (14.12.2025) ότι οι σοροί ενός άνδρα 78 ετών και μιας γυναίκας 68 ετών που εντοπίστηκαν μέσα στην έπαυλη του ζευγαριού στο Μπρέντγουντ, αξίας 13,5 εκατομμυρίων δολαρίων, ανήκουν στον Ρομπ Ράινερ και τη σύζυγό του.

Ο θρυλικός δημιουργός του Χόλιγουντ έχει υπογράψει μερικές από τις πιο γνωστές ταινίες των δεκαετιών του 1980 και 1990, όπως τα Stand By Me και The Princess Bride, το δικαστικό θρίλερ A Few Good Men και τη ρομαντική κομεντί When Harry Met Sally.

«Με βαθύτατη θλίψη ανακοινώνουμε τον τραγικό θάνατο της Μισέλ και του Ρομπ Ράινερ», ανέφερε η δήλωση. «Είμαστε συντετριμμένοι από αυτή την ξαφνική απώλεια και ζητούμε σεβασμό στην ιδιωτικότητά μας σε αυτή την αδιανόητα δύσκολη στιγμή», ανέφερε η δήλωση της αστυνομίας.

Η κατοικία τους έχει αποκλειστεί πλήρως από την αστυνομία με τους ντεντέκτιβ να προσπαθούν να βρουν τον υπεύθυνο για αυτή την τραγωδία.

Ο Ρομπ Ράινερ

Ο γιος του θρυλικού κωμικού και σκηνοθέτη Καρλ Ράινερ – που πέθανε το 2020 σε ηλικία 98 ετών – ο Ρομπ Ράινερ ακολούθησε τα βήματά του στο Χόλιγουντ και καθιερώθηκε ως ηθοποιός, σκηνοθέτης και ένθερμος υποστηρικτής της φιλελεύθερης πολιτικής. Πρωτοέγινε γνωστός ως ηθοποιός με τον ρόλο του Μάικλ «Μίτχεντ» Στίβικ στη σειρά All in the Family, για τον οποίο κέρδισε δύο βραβεία Emmy και απέσπασε πέντε υποψηφιότητες για Χρυσή Σφαίρα την περίοδο 1971–1978.

Τα επόμενα χρόνια εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο περιζήτητους σκηνοθέτες του Χόλιγουντ, υπογράφοντας κλασικές ταινίες και εμπορικές επιτυχίες όπως Stand By Me, The Princess Bride, Misery, A Few Good Men, The American President και The Bucket List.

Ο γιος του Νικ

Ο γιος του, Νικ Ράινερ, έχει μιλήσει ανοιχτά για τον εθισμό του στα ναρκωτικά και δήλωνε άστεγος.

Λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό τους, η κόρη τους Ρόμι είχε αναρτήσει φωτογραφίες με τον πατέρα της, γράφοντας: «Ευγνώμων για την οικογένεια, την υγεία και ανθρώπους κάθε ηλικίας».

Ο Νικ Ράινερ έχει μιλήσει στο παρελθόν ανοιχτά για τα σοβαρά προβλήματα εξάρτησης από τα ναρκωτικά που αντιμετώπισε από την εφηβεία του.

Εκείνος πλέον είναι ο κύριος ύποπτος για την δολοφονία των γονιών του.