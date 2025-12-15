Το χρονικό της διπλής ανθρωποκτονίας του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του – Ποιος είναι ο γιος τους Νικ που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών

Μια νέα τραγωδία συγκλονίζει το Χόλιγουντ. Νεκροί βρέθηκαν στο σπίτι τους ο θρυλικός σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του, Μισέλ και κύριος ύποπτος θεωρείται ο γιος τους Νικ, ο οποίος ήταν χρήστης ναρκωτικών και ζούσε ως άστεγος για χρόνια. Το ζευγάρι εντόπισε νεκρό η κόρη της οικογένειας η οποία ενημέρωσε και την αστυνομία.

Ο σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του και φωτογράφος Μισέλ Σίνγκερ, βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες. Οι Αρχές ερευνούν την υπόθεση ως διπλή ανθρωποκτονία, ενώ μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες οι συνθήκες και τα κίνητρα του εγκλήματος που έχει προκαλέσει θλίψη και σοκ στο Χόλιγουντ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αστυνομία επιβεβαίωσε το βράδυ της Κυριακής (14.12.2025) ότι οι σοροί ενός άνδρα 78 ετών και μιας γυναίκας 68 ετών που εντοπίστηκαν μέσα στην έπαυλη του ζευγαριού στο Μπρέντγουντ – αξίας 13,5 εκατομμυρίων δολαρίων – ανήκουν στον Ρομπ Ράινερ και τη σύζυγό του. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα σώματά τους έφεραν τραύματα από μαχαίρι.

Πηγές ανέφεραν στο περιοδικό People ότι τη μακάβρια ανακάλυψη έκανε η κόρη τους, Ρόμι, μέσα στην πολυτελή κατοικία με τα έξι υπνοδωμάτια. Η Ρόμι ζει σε σπίτι απέναντι από εκείνο των γονιών της και νωρίτερα αυτόν τον μήνα είχε δηλώσει πως αισθανόταν περισσότερο ευγνώμων για «την οικογένεια και την υγεία».

Ντετέκτιβ του Αστυνομικού Τμήματος του Λος Άντζελες (LAPD) δήλωσαν στο ABC7 ότι οι θάνατοι αντιμετωπίζονται ως ανθρωποκτονίες, ενώ το βράδυ της Κυριακής ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονταν στο σημείο. Εκπρόσωπος της οικογένειας επιβεβαίωσε λίγο αργότερα τον θάνατο του ζευγαριού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Με βαθύτατη θλίψη ανακοινώνουμε τον τραγικό θάνατο της Μισέλ και του Ρομπ Ράινερ», ανέφερε η δήλωση. «Είμαστε συντετριμμένοι από αυτή την ξαφνική απώλεια και ζητούμε σεβασμό στην ιδιωτικότητά μας σε αυτή την αδιανόητα δύσκολη στιγμή».

Γείτονας δήλωσε στο ABC7 ότι ο Λάρι Ντέιβιντ και ο Μπίλι Κρίσταλ – πρωταγωνιστής της εμβληματικής ρομαντικής κομεντί «Όταν ο Χάρι Γνώρισε τη Σάλι» – επισκέφθηκαν ξεχωριστά το σημείο. Ο Κρίσταλ, σύμφωνα με τον ίδιο μάρτυρα, «έμοιαζε έτοιμος να βάλει τα κλάματα» πριν αποχωρήσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η Daily Mail, ο Ράινερ και η σύζυγός του ήταν οι ιδιοκτήτες του σπιτιού στο οποίο διέμεναν.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο αναπληρωτής αρχηγός του LAPD, Άλαν Χάμιλτον, δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί ύποπτος. Όπως είπε, δεν έχει ανακριθεί κανένα άτομο ως ύποπτο και κανείς δεν βρίσκεται υπό κράτηση. «Θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε με όσα περισσότερα μέλη της οικογένειας μπορούμε, προκειμένου να συγκεντρώσουμε τα στοιχεία αυτής της έρευνας», τόνισε.

Ο Χάμιλτον πρόσθεσε ότι οι σοροί βρίσκονταν ακόμη μέσα στο σπίτι, καθώς η αστυνομία ανέμενε ένταλμα για να εισέλθει ξανά και να ξεκινήσει επίσημα την έρευνα, αφού πρώτα διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε περαιτέρω απειλή. Όπως σημείωσε, η κατοικία παρέμενε στην ίδια ακριβώς κατάσταση όπως όταν έφτασαν οι πρώτοι αστυνομικοί.

Η Αστυνομία αρνήθηκε να ταυτοποιήσει επισήμως τις σορούς, διευκρινίζοντας ότι αυτό θα γίνει από τον ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες. Παραϊατρικό προσωπικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λος Άντζελες (LAFD) κλήθηκε στο σπίτι στην οδό Τσάντμπορν στις 3:38 μ.μ. Λίγα λεπτά μετά την άφιξή τους, ειδοποίησαν την αστυνομία.

Η δήμαρχος του Λος Άντζελες, Κάρεν Μπας, δήλωσε «συντετριμμένη» από τον θάνατο του ζευγαριού, κάνοντας λόγο για «μια καταστροφική απώλεια για την πόλη και τη χώρα μας».

«Η συνεισφορά του Ρομπ Ράινερ αντηχεί σε ολόκληρη την αμερικανική κουλτούρα και κοινωνία και έχει βελτιώσει αμέτρητες ζωές μέσα από το δημιουργικό του έργο και τον αγώνα του για κοινωνική και οικονομική δικαιοσύνη», ανέφερε.

Ποιος είναι ο Ρομπ Ράινερ

Γιος του θρυλικού κωμικού και σκηνοθέτη Καρλ Ράινερ – που πέθανε το 2020 σε ηλικία 98 ετών – ο Ρομπ Ράινερ ακολούθησε τα βήματά του στο Χόλιγουντ και καθιερώθηκε ως ηθοποιός, σκηνοθέτης και ένθερμος υποστηρικτής της φιλελεύθερης πολιτικής. Πρωτοέγινε γνωστός ως ηθοποιός με τον ρόλο του Μάικλ «Μίτχεντ» Στίβικ στη σειρά All in the Family, για τον οποίο κέρδισε δύο βραβεία Emmy και απέσπασε πέντε υποψηφιότητες για Χρυσή Σφαίρα την περίοδο 1971–1978.

Τη δεκαετία του ’80 ανανέωσε την καριέρα του με το This Is Spinal Tap, ανοίγοντας τον δρόμο για αμέτρητες ταινίες mockumentary. Τα επόμενα χρόνια εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο περιζήτητους σκηνοθέτες του Χόλιγουντ, υπογράφοντας κλασικές ταινίες και εμπορικές επιτυχίες όπως Stand By Me, The Princess Bride, Misery, A Few Good Men, The American President και The Bucket List.

Παρά τη στροφή του στη σκηνοθεσία, συνέχισε να εμφανίζεται ως ηθοποιός, μεταξύ άλλων στον «Λύκο της Wall Street» του Μάρτιν Σκορσέζε, αλλά και σε μεταγενέστερες παραγωγές, συμπεριλαμβανομένης της συνέχειας του Spinal Tap. Η ταινία «Όταν ο Χάρι Γνώρισε τη Σάλι» θεωρείται μέχρι σήμερα μία από τις κορυφαίες ρομαντικές κομεντί όλων των εποχών.

Στα γυρίσματά της γνώρισε και τη μελλοντική σύζυγό του, τη φωτογράφο Μισέλ Σίνγκερ. Παντρεύτηκαν το 1989 και απέκτησαν τρία παιδιά: τον Τζέικ, τον Νικ και τη Ρόμι. Ο Ράινερ είχε προηγουμένως παντρευτεί την ηθοποιό και σκηνοθέτρια Πένι Μάρσαλ, υιοθετώντας την κόρη της, Τρέισι Ράινερ. Η Μάρσαλ πέθανε το 2018 σε ηλικία 75 ετών.

Ποιος είναι ο Νικ Ράινερ, ο γιος του Ρομπ Ράινερ που βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας

Ο γιος του, Νικ Ράινερ, έχει μιλήσει ανοιχτά για τον εθισμό του στα ναρκωτικά και δήλωνε άστεγος. Το 2016, ο Ρομπ Ράινερ σκηνοθέτησε την ταινία Being Charlie, βασισμένη σε σενάριο του Νικ και εμπνευσμένη από τις πολυάριθμες εισαγωγές του σε κέντρα απεξάρτησης.

Λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό τους, η κόρη τους Ρόμι είχε αναρτήσει φωτογραφίες με τον πατέρα της, γράφοντας: «Ευγνώμων για την οικογένεια, την υγεία και ανθρώπους κάθε ηλικίας».

Ο Νικ Ράινερ έχει μιλήσει στο παρελθόν ανοιχτά για τα σοβαρά προβλήματα εξάρτησης από τα ναρκωτικά που αντιμετώπισε από την εφηβεία του.

Γεννήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 1993 και, όπως έχει αποκαλύψει, μπήκε για πρώτη φορά σε κέντρο αποκατάστασης γύρω στα 15 του χρόνια. Μέχρι το 2016 είχε περάσει περισσότερες από δώδεκα φορές από δομές απεξάρτησης.

Σε δηλώσεις του το 2016, σύμφωνα με το People, περιέγραψε τη ζωή του ως άστεγος σε πολιτείες όπως το Μέιν, το Νιου Τζέρσεϊ και το Τέξας. Όπως είχε εξηγήσει, ο λόγος που ζούσε στους δρόμους ήταν επειδή είχε αποφασίσει να μη συνεχίσει τα προγράμματα αποκατάστασης που του προτείνονταν.

Παράλληλα με τη μάχη του με την εξάρτηση, ο Νικ Ράινερ στράφηκε στη συγγραφή. Έγραψε το σενάριο της ταινίας «Being Charlie», το οποίο ήταν χαλαρά βασισμένο στη ζωή και τις προσωπικές του εμπειρίες. Την ταινία σκηνοθέτησε ο πατέρας του, Ρομπ Ράινερ, ο οποίος είχε δηλώσει στην εκπομπή WTF With Marc Maron ότι πρόκειται για την πιο προσωπική ταινία που έχει σκηνοθετήσει ποτέ.

Ο ίδιος ο Νικ, μιλώντας κατά την προώθηση της ταινίας, είχε αναφερθεί στα «σκοτεινά χρόνια» της ζωής του, λέγοντας πως, όταν βρισκόταν μακριά από το σπίτι του, θα μπορούσε να είχε χάσει τη ζωή του.

Σε συνέντευξή του το 2016, ο Νικ Ράινερ είχε παραδεχθεί ότι δεν είχε αναπτύξει στενό δεσμό με τον πατέρα του κατά την παιδική του ηλικία. Όπως είχε πει, είχαν διαφορετικά ενδιαφέροντα, γεγονός που τους κράτησε σε απόσταση. Η συνεργασία τους στην ταινία Being Charlie αποτέλεσε, σύμφωνα με τον ίδιο, σημείο προσέγγισης και κατανόησης.

Από την πλευρά του, ο Ρομπ Ράινερ είχε μιλήσει με θερμά λόγια για τον γιο του, χαρακτηρίζοντάς τον «την ψυχή της ταινίας».

Πλήθος πολιτικών προσωπικοτήτων, μεταξύ των οποίων ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ, η Κάμαλα Χάρις και ο Μπαράκ Ομπάμα, απέτισαν φόρο τιμής στον Ρομπ Ράινερ, μιλώντας για έναν δημιουργό με τεράστια καλλιτεχνική κληρονομιά και βαθιά πίστη στις αξίες της κοινωνικής δικαιοσύνης.