Ρομπ Ράινερ: Ο γιος του διάσημου σκηνοθέτη, Νικ, δήλωσε «αθώος» για τη δολοφονία των γονιών του

Ο Ρόμπ Ράινερ και η γυναίκα του, Μισέλ, δολοφονήθηκαν στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες στις 14 Δεκεμβρίου 2025
ράινερ
Ο Νικ Ράινερ στο δικαστήριο / CHRIS TORRES/Pool via REUTERS

Ο γιος του Χολιγουντιανού σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ, ο οποίος κατηγορείται για την δολοφονία των γονιών του μέσα στο σπίτι τους στις 14 Δεκεμβρίου 2025, δήλωσε «αθώος».

Ο 32χρονος, Νικ Ράινερ, εμφανίστηκε σε δικαστήριο του Λος Άντζελες κατηγορούμενος για την δολοφονία των γονιών του, Ρόμπ και Μισέλ Ράινερ, οι οποίοι βρέθηκαν με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στο σπίτι τους στην περιοχή Μπρέντγουντ της πόλης.

Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι ο Ράινερ μαχαίρωσε θανάσιμα τον πατέρα του και τη μητέρα του, Μισέλ, μέσα σε ένα υπνοδωμάτιο του σπιτιού τους πριν διαφύγει.

Σύμφωνα με το BBC, η δικηγόρος του Nick Reiner, Kimberly Greene, υπέβαλε δήλωση αθωότητας εκ μέρους του και αν εκείνος καταδικαστεί, ενδέχεται να αντιμετωπίσει ισόβια κάθειρξη χωρίς αναστολή ή τη θανατική ποινή.

Ο Ράινερ, ο οποίος βρίσκεται υπό κράτηση, θα εμφανιστεί ξανά στο δικαστήριο στις 29 Απριλίου.

Ο Ρομπ Ράινερ, 78 ετών, και η Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, 70 ετών, βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους από την μικρότερη κόρη τους, τη 28χρονη Ρόμι, στις 14 Δεκεμβρίου. Το ζευγάρι πέθανε από «πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο», σύμφωνα με τον ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες.

Ο πρώην δικηγόρος του Νικ, Alan Jackson, είχε αποσυρθεί από την υπόθεση τον περασμένο μήνα για λόγους που, όπως είπε, ήταν πέρα από τον έλεγχό του και του πελάτη του.

Υπενθυμίζεται μάλιστα ότι ο Νικ Ράινερ είχε διαγνωστεί με σχιζοφρένεια πριν από πολλά χρόνια, ενώ και η εξάρτησή του από τα ναρκωτικά, αναμένεται ότι θα βρεθούν στο επίκεντρο της δίκης.

