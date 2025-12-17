Συμβαίνει τώρα:
Ρομπ Ράινερ: Το ζεύγος Ομπάμα θα συναντούσε τον σκηνοθέτη και τη σύζυγό του τη νύχτα που δολοφονήθηκαν

«Πάντα ήταν άνθρωποι με πάθος που, σε μια εποχή που δεν υπάρχει πολύ θάρρος,ήταν έτοιμοι να υποστηρίξουν με πράξεις αυτά που τους ενδιέφεραν», απκάλυψε η Μισέλ Ομπάμα
Ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα και η πρώην «πρώτη κυρία», Μισέλ Ομπάμα
Ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα και η πρώην «πρώτη κυρία», Μισέλ Ομπάμα / REUTERS / Φωτογραφία Joshua Roberts

Ιδιαίτερη σχέση με τον Ρομπ Ράινερ και τη σύζυγο του που δολοφονήθηκαν από τον γιο τους είχε η οικογένεια του Μπαράκ Ομπάμα. Η Μισέλ Ομπάμα, μάλιστα, αποκάλυψε ότι επρόκειτο να τους συναντήσουν το βράδυ της δολοφονίας.

Μιλώντας για τον Ρομπ Ράινερ και τη σύζυγό του η Μισέλ Ομπάμα είπε στον Τζίμι Κίμελ. «Τους γνωρίζαμε εδώ και πολλά, πολλά χρόνια. Θα τους βλέπαμε εκείνο το βράδυ».

Η Μισέλ Ομπάμα σχολίασε και το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «βασανισμένο και προβληματικό» τον Ρομπ Ράινερ.  

«Ας πω μόνο αυτό: Σε αντίθεση με κάποιους άλλους, ο Ρομπ και η Μισέλ Ράινερ είναι από τους πιο αξιοπρεπείς και θαρραλέους ανθρώπους που θα μπορούσατε να γνωρίσετε», είπε η Ομπάμα στον Κίμελ.

«Δεν είναι τρελοί ή παράφρονες. Πάντα ήταν άνθρωποι με πάθος που, σε μια εποχή που δεν υπάρχει πολύ θάρρος,ήταν έτοιμοι να υποστηρίξουν με πράξεις αυτά που τους ενδιέφεραν. Και νοιάζονταν για την οικογένειά τους. Και νοιάζονταν για αυτή τη χώρα. Και νοιάζονταν για τη δικαιοσύνη και την ισότητα. Και αυτή είναι η αλήθεια. Τους γνωρίζω», πρόσθεσε. 

Να σημειωθεί ότι ο Μπάρακ Ομπάμα μετά τη δολοφονία του ζεύγους Ράινερ, σε δήλωσή του εξέφρασε τη λύπη του, εξάροντας τη συμβολή του στον κόσμο του κινηματογράφου. «Η Μισέλ και εγώ είμαστε συντετριμμένοι από τον τραγικό θάνατο του Ρομπ Ράινερ και της αγαπημένης του συζύγου, Μισέλ. Τα επιτεύγματα του Ρομπ στον κινηματογράφο και την τηλεόραση μας χάρισαν μερικές από τις πιο αγαπημένες μας ιστορίες στην οθόνη. Αλλά πίσω από όλες τις ιστορίες που παρήγαγε κρυβόταν μια βαθιά πίστη στην καλοσύνη των ανθρώπων, και μια δια βίου δέσμευση να μετατρέψει αυτή την πίστη σε πράξη. Μαζί, αυτός και η σύζυγός του έζησαν μια ζωή με σκοπό. Θα τους θυμόμαστε για τις αξίες που υπερασπίστηκαν και τους αμέτρητους ανθρώπους που ενέπνευσαν. Στέλνουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια σε όλους όσους τους αγαπούσαν» δήλωσε.

