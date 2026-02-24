Ρόμπερτ Καραντάιν: Αυτοκτόνησε ο ηθοποιός σε ηλικία 71 ετών

Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο ηθοποιός Ρόμπερτ Καραντάιν γνωστός για τους ρόλους του στα Revenge of the Nerds, The Long Riders και τη σειρά της Disney Lizzie McGuire. Η οικογένειά του αποκάλυψε ότι έδωσε τέλος στη ζωή του, μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες μάχης με διπολική διαταραχή.

«Ο Μπόμπι ήταν πάντα ένας φάρος φωτός για όλους γύρω του», αναφέρει η οικογένεια τού ηθοποιού σε ανακοίνωση. «Βρισκόμαστε σε βαθιά θλίψη για την απώλεια αυτής της υπέροχης ψυχής και θέλουμε να αναγνωρίσουμε την ηρωική του μάχη με τη διπολική διαταραχή. Ελπίζουμε η πορεία του να φωτίσει και να ενθαρρύνει την αντιμετώπιση του στίγματος γύρω από τις ψυχικές ασθένειες».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ζήτησαν ιδιωτικότητα για το πένθος τους.

Ο αδελφός του, Κιθ Καραντάιν, μίλησε για την γενναία μάχη του Ρόμπερτ με την ασθένεια: «Δεν υπάρχει ντροπή γι’ αυτό. Είναι μια ασθένεια που τον νίκησε. Αλλά θέλουμε να τον τιμήσουμε για τη μάχη του και για την υπέροχη ψυχή του. Ήταν απίστευτα ταλαντούχος και θα μας λείψει κάθε μέρα. Θα βρίσκουμε παρηγοριά στο πόσο αστείο, σοφό και απολύτως αποδεκτικό ήταν».

Γεννημένος στις 24 Μαρτίου 1954, ο Ρόμπερτ Καραντάιν ήταν ο μικρότερος γιος του θρυλικού ηθοποιού Τζον Καραντάιν και αδελφός των ηθοποιών Ντέιβιντ, Κιθ και του Disney Imagineer Κρίστοφερ Καραντάιν. Ξεκίνησε την καριέρα του με προτροπή του αδελφού του Ντέιβιντ κι έκανε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο το 1972 δίπλα στον Τζον Γουέιν στην ταινία The Cowboys,

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη διάρκεια της καριέρας του, ο Καραντάιν συμμετείχε σε μεγάλες παραγωγές, όπως η βραβευμένη με Όσκαρ ταινία Coming Home του Χαλ Άσμπι, με τη Τζέιν Φόντα και τον Τζον Βόιτ, καθώς και στο Mean Streets του Μάρτιν Σκορσέζε. Το 1980, δύο ταινίες του – The Big Red One του Σάμουελ Φούλερ και The Long Riders του Γουόλτερ Χιλ – προβλήθηκαν στο Φεστιβάλ των Καννών, με τον Ρόμπερτ να συμπράττει με τους αδελφούς του, Ντέιβιντ και Κιθ, σε μια εμβληματική κινηματογραφική στιγμή.

Η μεγαλύτερη εμπορική του επιτυχία ήρθε το 1984 με το Revenge of the Nerds, όπου υποδύθηκε τον Λιούις Σκολνικ, κερδίζοντας την αγάπη μιας ολόκληρης γενιάς. Αργότερα, γνώρισε νέα κοινά μέσα από τη σειρά Lizzie McGuire.

Ο Ρόμπερτ αγαπούσε πολύ τη μουσική κι έπαιζει κιθάρα με τους αδελφούς του Κιθ και Ντέιβιντ, συνεργαζόμενος με τους θρύλους της folk Peter Yarrow και Ramblin’ Jack Elliott, ενώ δημιούργησε το συγκρότημα The Waybacks μαζί με τη Mare Winningham. Αγαπούσε επίσης τους αγώνες ταχύτητας, συμμετέχοντας σε Grand Prix και οδηγώντας στην ομάδα Lotus μαζί με τον Πολ Νιούμαν.