Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ και Kid Rock γυμνάζονται σκληρά με σύνθημα «Make America Healthy Again»

Viral έχει γίνει το βίντεο με τον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, υπουργό Υγείας των ΗΠΑ, και τον μουσικό Kid Rock να γυμνάζονται σε μια προσπάθεια να προωθήσουν έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής, κίνηση που προκάλεσε κύμα αντιδράσεων και χιούμορ στα social media.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Instagram από τον ίδιο τον 72χρονο υπουργό Υγείας Ρόμπερ Κένεντι και τον 55χρονο μουσικό την Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2026, οι δυο τους εμφανίζονται χωρίς μπλούζα να γυμνάζονται πυρετωδώς. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει προπόνηση στο γυμναστήριο, ασκήσεις μέσα σε σάουνα, γεύματα με σπιτικό φαγητό, αποθεραπεία σε παγωμένο λουτρό και σπα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το επίσημο βίντεο του U.S. Department of Health and Human Services κλείνει με την εμφάνιση του συνθήματος της καμπάνιας: «Make America Healthy Again».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Robert F. Kennedy Jr. (@seckennedy)

Ο Κένεντι, ο οποίος καταγράφηκε να φορά σκούρο μπλε τζιν σε όλη τη διάρκεια της προπόνησης – ακόμη και όταν βούτηξε στην πισίνα και στο μπανιέρα – έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης: «Συνεργάστηκα με τον @KidRock για να μεταφέρουμε δύο απλά μηνύματα στον αμερικανικό λαό: κινηθείτε περισσότερο και τρώτε πραγματικό φαγητό».

Η ανάρτηση προκάλεσε ανάμεικτες αντιδράσεις στα social media.

Χρήστης της πλατφόρμας X που αναδημοσίευσε το βίντεο έγραψε: «Όσο τρελό κι αν νομίζετε ότι είναι αυτό το βίντεο, σας προτρέπω να το δείτε ολόκληρο. Είναι πολύ πιο παράξενο απ’ όσο φαντάζεστε. Ο RFK Jr. πηδάει σε πισίνα φορώντας τζιν».