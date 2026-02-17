Ρόμπερτ Ντιβάλ: Αλ Πατσίνο και Φράνσις Φορντ Κόπολα αποχαιρετούν τον βραβευμένο ηθοποιό που πέθανε

Ο Αλ Πατσίνο και ο Φράνσις Φορντ Κόπολα κάνουν λόγο για μεγάλη απώλεια και χαρακτηρίζουν «σπουδαίο ηθοποιό» τον Ρόμπερτ Ντιβάλ που έφυγε από τη ζωή την Κυριακή (15-02-2026) σε ηλικία 95 ετών. Είχε βραβευτεί με Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ταινία του 1983 «Τρυφερές σχέσεις» (Tender Mercies), ενώ ήταν, επίσης, κάτοχος δύο βραβείων Έμμυ, τεσσάρων χρυσών σφαιρών και ενός Βραβείο BAFTA Β’ Ανδρικού Ρόλου.

Αλ Πατσίνο και Φράνσις Φορντ Κόπολα, γνώριζαν τον Ρόμπερτ Ντιβάλ προσωπικά. Είχαν επισημάνουν μόνο θετικά τόσο για τον χαρακτήρα όσο και για την επαγγελματική του επάρκεια. Ήταν «γεννημένος ηθοποιός» και «θα λείψει» έγραψε ο Αλ Πατσίνο, συμπρωταγωνιστής του στην ταινία «Ο νονός», σε ανακοίνωσή του που διανεμήθηκε σε μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Ήταν τιμή το ότι συνεργάστηκα με τον Ρόμπερτ Ντιβάλ. Ήταν γεννημένος ηθοποιός, όπως λένε (…) θα θυμόμαστε πάντα το πρωτοφανές χάρισμα που είχε», σημείωσε ο Αλ Πατσίνο.

Ο Αμερικανός σκηνοθέτης Φράνσις Φορντ Κόπολα απέτισε φόρο τιμής στον Ρόμπερτ Ντιβάλ, κάνοντας λόγο για «σπουδαίο ηθοποιό» και «στοιχείο εκ των ων ουκ άνευ», με τον οποίο συνεργάστηκε σε πέντε από τις ταινίες του.

Ο Ρόμπερτ Ντιβάλ είχε ιδίως ενσαρκώσει τον δικηγόρο και σύμβουλο («κονσιλιέρε») της οικογένειας Κορλεόνε στην ταινία «Ο Νονός», καθώς και τον αντισυνταγματάρχη που «λάτρευε τη μυρωδιά του ναπάλμ το πρωί» στην «Αποκάλυψη τώρα».

«Τι πλήγμα να μαθαίνεις την απώλεια του Ρόμπερτ Ντιβάλ. Τόσο σπουδαίος ηθοποιός και τόσο στοιχείο εκ των ων ουκ άνευ στην American Zoetrope (σ.σ. εταιρεία κινηματογραφικών παραγωγών συνιδρυτής της οποίας υπήρξε ο κ. Κόπολα) από την αρχή», ανέφερε ο διάσημος σκηνοθέτης μέσω Instagram.

Γεννημένος στο Σαν Ντιέγκο, γιος ναυάρχου του αμερικανικού ναυτικού, ο Ντιβάλ σπούδασε υποκριτική στη Νέα Υόρκη και συνδέθηκε νωρίς με σημαντικές μορφές της αμερικανικής θεατρικής σκηνής.

Αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Λουτσιάνα Πεδράσα και μια παρακαταθήκη δεκαετιών στον κινηματογράφο και την τηλεόραση.