Ρομπότ χόρεψε για τα μάτια του Πούτιν – «Είμαι φυσική ενσάρκωση της τεχνολογίας» είπε στον Ρώσο Πρόεδρο

Ο Πούτιν χαρακτήρισε την επίδειξη του ρομπότ «πολύ όμορφη»
Βλαντίμιρ Πούτιν
Ένα ρομπότ που λειτουργεί με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης χόρεψε για τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, σε μια έκθεση που διοργάνωσε η Sberbank, η μεγαλύτερη τράπεζα της Ρωσίας, με στόχο να παρουσιάσει τα τεχνολογικά επιτεύγματα της εταιρείας.

Κατά τη διάρκεια της επίδειξης, την οποία πρόβαλε η κρατική τηλεόραση, ο Βλαντίμιρ Πούτιν εμφανίζεται να στέκεται απέναντι από το ανθρωποειδές ρομπότ, το οποίο λέει στον Ρώσο πρόεδρο, προτού αρχίσει να χορεύει, ότι είναι το αγαπημένο του τραγούδι.

«Το όνομά μου είναι Γκριν. Είμαι το πρώτο ρωσικό ανθρωποειδές ρομπότ με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό σημαίνει πως δεν είμαι μονάχα ένα πρόγραμμα σε μια οθόνη, αλλά μια φυσική ενσάρκωση της τεχνολογίας», ανέφερε το ρομπότ απευθυνόμενο στον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η Sberbank εξήγησε πως το λογισμικό του ρομπότ θα αναβαθμίζεται διαρκώς, ότι έχει τη δυνατότητα να εκτελεί φυσικές εργασίες και ότι στο πλαίσιο ενός πιλοτικού προγράμματος θα ενσωματωθεί σε τμήματα της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.

Το ασυνήθιστο θέαμα παρακολουθούσαν από κοντά σωματοφύλακες του Πούτιν, ένας εκ των οποίων στάθηκε στη συνέχεια μεταξύ του ρομπότ και του Ρώσου ηγέτη, για να επιβεβαιώσει ότι το ρομπότ απομακρύνθηκε από εκείνον και δεν τον πλησίασε αρκετά.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν χαρακτήρισε την επίδειξη του ρομπότ «πολύ όμορφη» και το ευχαρίστησε προτού συνεχίσει την ξενάγησή του.

Αυτή η παρουσίαση έγινε λίγες ημέρες μετά την επίδειξη ενός άλλου ρωσικού ρομπότ που δημιουργήθηκε με την Τεχνητή Νοημοσύνη και ονομαζόταν Άιντολ, η οποία απέτυχε παταγωδώς, καθώς το ρομπότ σωριάστηκε στο πάτωμα μόλις εμφανίστηκε στη σκηνή.

Ο Πούτιν επιθεώρησε επίσης ένα νέας γενιάς μηχάνημα αυτόματων αναλήψεων της Sberbank, το οποίο με τη βοήθεια μιας κάμερας μπορεί να δώσει στους πελάτες μία σύνοψη της υγείας τους, βασισμένη σε 10 δείκτες, όπως τους παλμούς και την πίεση.

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πως υποβλήθηκε πρόσφατα σε ένα από τα τακτικά τσεκ απ για την υγεία του και ότι όλα είναι μια χαρά.

Κόσμος
