Ρωσία: Αργή και σταθερή η πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία – Χριστουγεννιάτικες ευχές Πούτιν σε Τραμπ

Την ίδια στιγμή η ρωσική πλευρά κατηγορεί την Ουάσινγκτον ότι αναβιώνει την πειρατεία και τη ληστεία στην Καραϊβική Θάλασσα
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Ντόναλντ Τραμπ
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Ντόναλντ Τραμπ / Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool via REUTERS

Για την πορεία των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία μίλησε σήμερα (25.12.2025) η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα.

«Στην διαπραγματευτική διαδικασία για την διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, εννοώ στην διαδικασία διαπραγματεύσεων ανάμεσα στη Ρωσία και τις ΗΠΑ, υπάρχει αργή αλλά σταθερή πρόοδος», είπε η ίδια χαρακτηριστικά.

Η Ζαχάροβα πρόσθεσε ότι οι δυτικές ευρωπαϊκές δυνάμεις προσπαθούν «να τορπιλίσουν» την πρόοδο και προέτρεψε στις ΗΠΑ να αντιταχθούν σε τέτοιες κινήσεις.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ανακοίνωσε πως  ο Βλαντίμιρ Πούτιν ευχήθηκε στον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ «Καλά Χριστούγεννα».

Ο Ρώσος πρόεδρος δεν αναμένεται να μιλήσει με τον Τραμπ σήμερα, δεν έχει προγραμματιστεί τέτοια κλήση, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Νωρίτερα, η Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι οι ΗΠΑ αναβιώνουν την πειρατεία και τη ληστεία στην Καραϊβική Θάλασσα επιβάλλοντας αποκλεισμό στην Βενεζουέλα και εξέφρασε την ελπίδα ότι ο πραγματισμός του Ντόναλντ Τραμπ θα βοηθήσει να αποφευχθεί μια καταστροφή.

«Σήμερα είμαστε μάρτυρες της απόλυτης ανομίας στην Καραϊβική Θάλασσα, όπου η από καιρό ξεχασμένη αρπαγή ξένων περιουσιών, δηλαδή η πειρατεία, και η ληστεία, αναβιώνουν. Εμείς υποστηρίζουμε σταθερά την αποκλιμάκωση» είπε χαρακτηριστικά.

«Ελπίζουμε ότι ο πραγματισμός και η λογική του προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ θα επιτρέψουν να βρεθούν λύσεις αμοιβαία αποδεκτές από τις πλευρές στο πλαίσιο των διεθνών νομικών κανόνων» πρόσθεσε στη συνέχεια.

«Επιβεβαιώνουμε την υποστήριξή μας προς τις προσπάθειες της κυβέρνησης του Νικολάς Μαδούρο για την προστασία της κυριαρχίας και των εθνικών συμφερόντων και τη διατήρηση της σταθερής και ασφαλούς ανάπτυξης της χώρας του», υπογράμμισε στο τέλος.

