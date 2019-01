Ρωσία: Αυξάνονται οι νεκροί της αεροπορικής τραγωδίας!

Ο τρίτος πιλότος του βομβαρδιστικού TU-22M3, που συνετρίβη κατά την διαδικασία της προσγείωσής του στο στρατιωτικό αεροδρόμιο του Μουρμάνσκ στη Ρωσία άφησε την τελευταία του πνοή στο στρατιωτικό νοσοκομείο που είχε διακομιστεί.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας είχε ανακοινώσει αρχικά ότι επιζήσαντες της συντριβής ήταν οι δύο πιλότοι.

Αργότερα μεταδόθηκε ότι ο ένας εκ των τραυματιών μεταφέρθηκε στην εντατική και οι γιατροί κρίνουν ότι η κατάστασή του είναι σοβαρή.

Το αεροσκάφος, σύμφωνα με πληροφορίες των τοπικών αρχών του Μουρμάνσκ, κόπηκε σε δύο κομμάτια πάνω στον διάδρομο προσγείωσης, με αποτέλεσμα να υπάρξει διαρροή καυσίμων, αλλά χωρίς να δημιουργηθούν απειλές για τους κατοίκους.

Το βομβαρδιστικό στάθμευε στην αεροπορική βάση “Ολένια” που βρίσκεται στην χερσόνησο Κόλσκι σε απόσταση 92 χιλιομέτρων νότια της πόλης και σε μικρή απόσταση από το Ολένεγκορσκ.

Τα βομβαρδιστικά TU-22M3 έχουν τετραμελές πλήρωμα και προορίζονται για να πλήττουν εχθρικούς στόχους σε στρατηγικό βάθος. Η μέγιστη ταχύτητα του αεροσκάφους είναι 2.300 χιλιόμετρα ανά ώρα, ενώ η ακτίνα δράσης του είναι 7.000 χιλιόμετρα.

#UPDATE Three pilots have died and one is in critical condition after Russian Tu-22M3 bomber with four crew members onboard crash-landed in northwestern Russia's Murmansk Region, TASS reports; no weapons carried on the plane, according to Russian Defense Ministry pic.twitter.com/NWoHlKx4Hx

— CGTN (@CGTNOfficial) January 22, 2019