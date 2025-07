Ρωσία: Έξι νεκροί και 16 τραυματίες από έκρηξη αερίου σε πολυκατοικία στο Σαράτοφ – 4 αγνοούμενοι

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν, 16 τραυματίστηκαν και άλλοι 4 αγνοούνται έπειτα από έκρηξη αερίου σε μια πολυκατοικία στην πόλη Σαράτοφ της δυτικής Ρωσίας, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Το υπουργείο αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων επιβεβαίωσε μέσω του Telegram ότι οι νεκροί στην πόλη Σάρατοφ της Ρωσίας έφτασαν στους 6. Το τελευταίο θύμα ήταν ένας άνδρας που ανασύρθηκε ζωντανός από τους διασώστες αφού παρέμεινε εγκλωβισμένος στα συντρίμμια επί έξι ώρες, όμως υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά του.

Τέσσερις άνθρωποι αγνοούνται ακόμη, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται και στην περιοχή έσπευσε ο υπουργός Εκτάκτων Καταστάσεων Αλεξάντρ Κουρένκοφ.

Η έκρηξη σημειώθηκε το μεσημέρι σε ένα δεκαώροφο κτίριο. Περισσότερα από 30 διαμερίσματα καταστράφηκαν, είπε ο Ρομάν Μπουσάργκιν, ο κυβερνήτης της περιφέρειας Σαράτοφ, που κήρυξε μονοήμερο πένθος.

Explosion in a 10-story residential building in Saratov, Russia: 3 confirmed dead, at least 10 people trapped under the rubble.



Locals report the blast was caused by a gas leak, which completely destroyed one of the building’s entrances. pic.twitter.com/botoMmisDh — Saint Javelin (@saintjavelin) July 25, 2025

Η Ερευνητική Επιτροπή διεξάγει έρευνα για μη τήρηση των κανόνων ασφαλείας.

In a society where one can bribe anyone for anything, these are the things that happen.



An entire apartment buukding has collapsed in Saratov, Russia. pic.twitter.com/8VCBVmJW9b — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) July 25, 2025

A domestic gas explosion occurred in a ten-story building in Saratov, destroying part of the building



Preliminarily, three died and an unspecified number of people have been injured. The explosion destroyed part of the building, and debris and the blast wave also damaged a… pic.twitter.com/2H65Qw3buO — Visioner (@visionergeo) July 25, 2025

Οι εκρήξεις αερίου είναι σχετικά συνηθισμένο φαινόμενο στη Ρωσία, επειδή οι περισσότερες υποδομές ανάγονται στη σοβιετική περίοδο και οι κανόνες ασφαλείας συχνά δεν τηρούνται.