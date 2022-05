Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν στη νοτιοδυτική Ρωσία, από βομβαρδισμό που προήλθε από την Ουκρανία όπως υποστήριξε ο Ρώσος κυβερνήτης της περιφέρειας του Μπέλγκοροντ, Βιατσεσλάβ Γκλαντκόφ.

«Μέχρι στιγμής, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, πέθανε μέσα στο ασθενοφόρο και υπάρχουν τρεις τραυματίες» από τον βομβαρδισμό ενός μεθοριακού χωριού, ανέφερε ο Γκλαντκόφ σε ανάρτησή στο Telegram.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

1 killed, 3 wounded as result of shelling in Solohy village of Belgorod region. Local authorities blame Ukraine https://t.co/KBy5yy9ySL pic.twitter.com/u4egEQ0BwV