Ρωσία και Ουκρανία αντάλλαξαν 175 αιχμαλώτους πολέμου

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι οι Ουκρανοί στρατιώτες είχαν υπερασπιστεί τη χώρα σε διάφορα μέτωπα
Φωτό αρχείου / REUTERS/Sergey Pivovarov

Η Ρωσία και η Ουκρανία προχώρησαν σε ακόμα μία ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Η κάθε πλευρά αντάλλαξε σήμερα (11/4/2026) 175 αιχμαλώτους, όπως ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Οι 175 στρατιώτες και 7 πολίτες που βρίσκονταν αιχμάλωτοι από τη Ρωσία γύρισαν σπίτια τους μετά από 4 χρόνια, επιβεβαίωσε και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι οι Ουκρανοί στρατιώτες είχαν υπερασπιστεί τη χώρα σε διάφορα μέτωπα, από τα ανατολικά έως τα νότια, προσθέτοντας ότι οι περισσότεροι από αυτούς βρίσκονταν σε αιχμαλωσία στη Ρωσία από το 2022.

