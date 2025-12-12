Ρωσία: «Καμία εκεχειρία δεν θα επιτευχθεί στην Ουκρανία αν δεν ελέγχουμε πλήρως το Ντονμπάς»

Ένα από τα μεγαλύτερα «αγκάθια» στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία είναι οι αξιώσεις που έχει η Ρωσία για σημαντικό μέρος της ουκρανικής επικράτειας, κυρίως στο ανατολικό τμήμα της.

Ο ίδιος ο Βλαντίμιρ Πούτιν έκανε σαφές από την πρώτη ημέρα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, ότι ένας από τους αντικειμενικούς στόχους των ρωσικών δυνάμεων είναι η πλήρης κατάληψη του Ντονμπάς, που περιλαμβάνει τις περιφέρειες Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ.

Για το θέμα αυτό μίλησε σήμερα (12.12.2025) ο Γιούρι Ουσακόφ, σύμβουλος για θέματα εξωτερικής πολιτικής του Ρώσου προέδρου, ο οποίος μεταξύ άλλων εκτίμησε ότι η Μόσχα δεν θα δει με «καλό μάτι» τις αναθεωρημένες προτάσεις των ΗΠΑ και της Ουκρανίας για ένα ειρηνευτικό σχέδιο, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Σε βίντεο που ανήρτησε ένας Ρώσος δημοσιογράφος σχετικά με τον υπαινιγμό του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι για πιθανή διενέργεια δημοψηφίσματος για τις εδαφικές παραχωρήσεις, ο Ουσακόφ απάντησε σήμερα ότι ολόκληρη η περιοχή του Ντονμπάς ανήκει στη Ρωσία.

Η σημασία του Ντονμπάς

Το καθεστώς του Ντονμπάς, έχει αναχθεί σε βασικό εμπόδιο στις συνομιλίες για μια ειρηνική διευθέτηση στην Ουκρανία, αφού από τη μια η Μόσχα θέλει να το ενσωματώσει στην επικράτειά της είτε διπλωματικά είτε με στρατιωτικά μέσα ενώ από την άλλη είναι ζωτικός χώρος για το Κίεβο.

Η Kommersant επικαλέστηκε τον Ουσακόφ να λέει σε συνέντευξή του ότι είναι πιθανό, βάσει ενός ειρηνευτικού σχεδίου, μόνο η ρωσική εθνοφρουρά να αναπτυχθεί στο Ντονμπάς, με τον στρατό της να απουσιάζει από τα τμήματα της περιοχής τα οποία βρίσκονται επί του παρόντος υπό ουκρανικό έλεγχο.

«Αν όχι με διαπραγματεύσεις, τότε με στρατιωτικά μέσα, αυτή η περιοχή θα τεθεί υπό τον πλήρη έλεγχο της Ρωσίας. Όλα τα άλλα θα εξαρτηθούν αποκλειστικά από αυτό», φέρεται να είπε ο Ουσακόφ.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, επικαλέστηκε δήλωση του Ουσακόφ ότι «μια εκεχειρία στην Ουκρανία είναι δυνατή μόνο μετά την αποχώρηση των δυνάμεων του Κιέβου από την περιοχή του Ντονμπάς», ανέφερε η ρωσική εφημερίδα Kommersant.

Οι επόμενες κινήσεις Ευρώπης – Κιέβου

Ο Ουσακόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι Ευρωπαίοι και Ουκρανοί αξιωματούχοι αναμένεται να συμμετάσχουν σε μια «ενεργή συνεδρία καταιγισμού ιδεών» το Σαββατοκύριακο και ότι το Κρεμλίνο πρέπει να δει ποιο θα είναι το αποτέλεσμα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι το Κίεβο έχει συμφωνήσει σε βασικά σημεία ενός μεταπολεμικού σχεδίου ανοικοδόμησης στις συνομιλίες με τον γαμπρό του προέδρου Τραμπ, τον Τζάρεντ Κούσνερ, και με άλλους ανώτερους αξιωματούχους.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι προχωράει η εργασία πάνω σε ένα «οικονομικού περιεχομένου έγγραφο» και ότι η Ουκρανία είναι «πλήρως ευθυγραμμισμένη με την αμερικανική πλευρά».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιδιώξει να δημιουργήσουν ένα επενδυτικό ταμείο στην Ουκρανία για τομείς που περιλαμβάνουν τα σπάνια μέταλλα ως κεντρική πτυχή της μεταπολεμικής ανοικοδόμησης της χώρας.

Η Μόσχα έχει επίσης εκφράσει το ενδιαφέρον της για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων έπειτα από δημοσίευμα της Wall Street Journal ότι το ειρηνευτικό σχέδιο της Ουάσιγκτον περιλαμβάνει προτάσεις για επενδύσεις σε ρωσικές σπάνιες γαίες και ενέργεια.