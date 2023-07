Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε έναν ουκρανικό πύραυλο στα νοτιοδυτικά σύνορά της με την Ουκρανία.

Είναι ο δεύτερος πύραυλος που – πάντα κατά την Ρωσία – εκτοξεύθηκε από την Ουκρανία και αναχαιτίστηκε σήμερα (28.7.2023).

Ο πρώτος αναχαιτίστηκε κοντά στην πόλη Ταγκανρόγκ, με αποτέλεσμα θραύσματά του να πέσουν στην πόλη και να τραυματίσουν τουλάχιστον 15 άτομα.

«Τα ρωσικά αντιαεροπορικά συστήματα αναχαίτισαν έναν ουκρανικό πύραυλο κοντά στην πόλη Αζόφ, στην περιφέρεια του Ροστόφ» ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Άμυνας, διευκρινίζοντας ότι τα συντρίμμια – του δεύτερου πυραύλου – έπεσαν σε μη κατοικημένη περιοχή.

After the explosion in Taganrog, explosions/strikes were reported in Azov, Russia. ~170km from the front line. pic.twitter.com/pqsfQOjhMn — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) July 28, 2023

Νωρίτερα ο ρωσικός στρατός είχε ανακοινώσει πως τα θραύσματα ουκρανικού πυραύλου που επίσης αναχαιτίστηκε έπεσαν στην πόλη Ταγκανρόγκ, που βρίσκεται πρίπου 40 χιλιόμετρα μακριά από τα ρωσοουκρανικά σύνορα.

«Το καθεστώς του Κιέβου εξαπέλυσε τρομοκρατική επίθεση εναντίον οικιστικών υποδομών στο Ταγκανρόγκ», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας στο Telegram, προσθέτοντας ότι η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε τον πύραυλο.

«Ένας πύραυλος πιθανότατα εξερράγη στο κέντρο του Ταγκανρόγκ», δήλωσε στο Telegram ο Βασίλι Γκόλουμπεφ, κυβερνήτης της περιφέρειας Ροστόφ, όπου βρίσκεται αυτή η πόλη των 250.000 κατοίκων.

JUST IN – Footage of the air defense missile that fell on city of Taganrog in Russiapic.twitter.com/Zh4hIPvBf5 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 28, 2023

«Μέχρι στιγμής, 15 άνθρωποι (…) έχουν τραυματιστεί ελαφρά από θραύσματα γυαλιού», τόνισε, προσθέτοντας ότι ζημιές έχουν υποστεί ένα μουσείο και ότι έσπασαν τα παράθυρα μιας πολυκατοικίας.

Όπως ανέφερε, εννέα άνθρωποι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα.

Βίντεο που κοινοποιήθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν ένα κτίριο να έχει μετατραπεί σε χαλάσματα.

In the russian city of Taganrog something has happened too 💥



An explosive Friday evening continue… pic.twitter.com/lNndFNW9JD — Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska) July 28, 2023

Το Ταγκανρόγκ βρίσκεται περίπου 50 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία, στον δρόμο που οδηγεί στη Μαριούπολη, την ουκρανική πόλη που τελεί υπό την κατοχή των ρωσικών δυνάμεων μετά την πολιορκία της το 2022.