Ρωσία: «Ξένο πράκτορα» χαράκτηρισε τη δισέγγονη του Σοβιετικού ηγέτη Χρουστσόφ

Η Αμερικανίδα ακαδημαϊκός Νίνα Χρουστσόβα, δισέγγονη του πρώην σοβιετικού ηγέτη Νικήτα Χρουστσόφ, χαρακτηρίστηκε από τις αρχές της Ρωσίας «ξένος πράκτορας», όρος που παραπέμπει σε κατασκοπεία και τον οποίο η Μόσχα υιοθετεί για άτομα που θεωρεί ότι εμπλέκονται σε αντιρωσική δραστηριότητα.

Η Χρουστσόβα, 62 ετών, είναι καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο The New School στη Νέα Υόρκη και συνεχίζει την επιτόπια έρευνα στη Ρωσία από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής της στην Ουκρανία το 2022.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο προπάππους της, Νικίτα Χρουστσόφ, ηγήθηκε της Σοβιετικής Ένωσης από το 1953 έως το 1964, όταν εκδιώχθηκε από άλλα μέλη του κυβερνώντος Πολιτικού Γραφείου του Κομμουνιστικού Κόμματος.

Σε επικοινωνία της με το Reuters, η Χρουστσόφα δήλωσε ότι δεν εξεπλάγη που προστέθηκε στο μητρώο των «ξένων πρακτόρων» της Ρωσίας, ο οποίος μέχρι σήμερα Παρασκευή περιλαμβάνει 1.164 ονόματα, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών, δημοσιογράφων, καλλιτεχνών, ΜΚΟ και οργανισμών μέσων ενημέρωσης.

«Θα ήταν πρόχειρο εκ μέρους τους να μην το κάνουν αυτό αργά ή γρήγορα», είπε, προσθέτοντας ότι είναι πολύ νωρίς για να πούμε ποιες θα ήταν οι πρακτικές επιπτώσεις. «Υπάρχει σίγουρα ιστορική ειρωνεία, αλλά όχι κάτι σοκαριστικό. Όταν ο Στάλιν βρίσκεται στην κορυφή, ο Χρουστσόφ είναι σε πτώση», είπε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ίδια αναφέρονταν στην αναβίωση της φήμης του σοβιετικού δικτάτορα Ιωσήφ Στάλιν στη Ρωσία, του οποίου το βασίλειο της τρομοκρατίας που είχε επιβάλει καταγγέλθηκε από τον Χρουστσόφ στην περίφημη ομιλία του 1956 στο συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος.

Η Ρωσία γιόρτασε την 70ή επέτειο της ομιλίας τον περασμένο μήνα, πυροδοτώντας εκ νέου τη συζήτηση σχετικά με την κληρονομιά και των δύο ανδρών. Ο Χρουστσόφ ήταν ο Σοβιετικός ηγέτης που παρέδωσε την Κριμαία στην Ουκρανία από τη Ρωσία το 1954, μια πράξη που ανατράπηκε το 2014 όταν οι ρωσικές δυνάμεις εισέβαλαν στη χερσόνησο και ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν κήρυξε την προσάρτησή της.

Ο Χρουστσόφ έμεινε επίσης στην ιστορία για την αντιπαράθεσή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζον Φ. Κένεντι στην Κρίση των Πυραύλων της Κούβας το 1962, όταν ο κόσμος βρισκόταν στα πρόθυρα ενός πυρηνικού πολέμου.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ανέφερε ότι η Νίνα Χρουστσόβα είχε διαδώσει ψευδείς πληροφορίες σχετικά με τις ρωσικές πολιτικές και είχε αντιταχθεί σε αυτό που η Μόσχα αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» της στην Ουκρανία. Τα άτομα που αναφέρονται ως ξένοι πράκτορες υπόκεινται σε επαχθείς γραφειοκρατικές απαιτήσεις και περιορισμούς όσον αφορά τα εισοδήματα τους στη Ρωσία. Είναι υποχρεωμένα να τοποθετούν την ετικέτα του ξένου πράκτορα σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή σε οτιδήποτε άλλο δημοσιεύουν.

Μερικοί επικριτές του Κρεμλίνου έχουν υιοθετήσει την ετικέτα ως ένα τιμητικό παράσημο, ενώ άλλοι λένε ότι είναι ένα βάρος που τους εμποδίζει στο έργο τους επειδή κάνει άλλους Ρώσους να τους αποφεύγουν.