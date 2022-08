Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα πως τρία μαχητικά αεροσκάφη MiG-31E εξοπλισμένα με υπερηχητικούς πυραύλους Kinzhal μετακινήθηκαν και σταθμεύουν πλέον στη ρωσική περιφέρεια του Καλίνινγκραντ, μετέδωσε το πρακτορείο Interfax.

Σύμφωνα με το κρατικό ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, αυτά τα MiG θα βρίσκονται σε υπηρεσία 24 ώρες το 24ωρο.

Το Καλίνινγκραντ, ένας ρωσικός θύλακας στην ακτή της Βαλτικής ο οποίος βρίσκεται ανάμεσα στην Πολωνία και τη Λιθουανία, χώρες μέλη του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, έγινε σημείο ανάφλεξης αφού η Λιθουανία περιόρισε τη διαμετακόμιση προς αυτόν προϊόντων μέσω του εδάφους της, με τη Ρωσία να υπόσχεται αντίποινα.

