Ρωσία: Νεκρός στρατηγός από έκρηξη βόμβας σε αυτοκίνητο – Ερευνάται η εμπλοκή των μυστικών υπηρεσιών της Ουκρανίας

Ένας Ρώσος στρατηγός σκοτώθηκε σήμερα (22.12.2025) στη Μόσχα όταν εξερράγη βόμβα που είχε τοποθετηθεί σε αυτοκίνητο, ανακοίνωσε η ερευνητική επιτροπή της Ρωσίας.

Ο υποστράτηγος Φανίλ Σαρβάροφ, επικεφαλής της διεύθυνσης εκπαίδευσης του γενικού επιτελείου στρατού της Ρωσίας, σκοτώθηκε, ανέφερε η επιτροπή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Russian General Fanil Sarvarov killed in a car blast in Moscow. He led the Operational Training Department of the Kremlin’s armed forces. Investigation into the explosion is ongoing. #Russia #General #Moscow #Explosion #News pic.twitter.com/OyHI3JWpmD — (@Af_Journalist) December 22, 2025

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ένα από τα ενδεχόμενα που ερευνώνται είναι η βόμβα να τοποθετήθηκε από τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες.

Ερευνητές βρίσκονται από νωρίς το πρωί στο σημείο και εξετάζουν προσεκτικά τον τόπο του δυστυχήματος ώστε να βρεθούν περισσότερα στοιχεία για την έκρηξη.