Κόσμος

Ρωσία: Νεκρός στρατηγός από έκρηξη βόμβας σε αυτοκίνητο – Ερευνάται η εμπλοκή των μυστικών υπηρεσιών της Ουκρανίας

Πρόκειται για τον υποστράτηγο Φανίλ Σαρβάροφ, επικεφαλής της διεύθυνσης εκπαίδευσης του γενικού επιτελείου στρατού της Ρωσίας
Αυτοκίνητο
Το αυτοκίνητο όπου εξερράγη / Russia's Investigative Committee/Handout via REUTERS

Ένας Ρώσος στρατηγός σκοτώθηκε σήμερα (22.12.2025) στη Μόσχα όταν εξερράγη βόμβα που είχε τοποθετηθεί σε αυτοκίνητο, ανακοίνωσε η ερευνητική επιτροπή της Ρωσίας.

Ο υποστράτηγος Φανίλ Σαρβάροφ, επικεφαλής της διεύθυνσης εκπαίδευσης του γενικού επιτελείου στρατού της Ρωσίας, σκοτώθηκε, ανέφερε η επιτροπή.

Αυτοκίνητο
Russia’s Investigative Committee/Handout via REUTERS

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ένα από τα ενδεχόμενα που ερευνώνται είναι η βόμβα να τοποθετήθηκε από τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες.

Αυτοκίνητο
Russia’s Investigative Committee/Handout via REUTERS
Αυτοκίνητο
Russia’s Investigative Committee/Handout via REUTERS

Ερευνητές βρίσκονται από νωρίς το πρωί στο σημείο και εξετάζουν προσεκτικά τον τόπο του δυστυχήματος ώστε να βρεθούν περισσότερα στοιχεία για την έκρηξη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
138
133
117
85
84
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ο Γκίντεον Σάαρ καλεί τους Εβραίους να εγκατασταθούν στο Ισραήλ για να γλυτώσουν από τον αντισημιτισμό στη Δύση
Σύμφωνα με τον «νόμο της επιστροφής» του 1950, κάθε Εβραίος, οπουδήποτε και αν βρίσκεται στον κόσμο, έχει το δικαίωμα να επιστρέψει και να αποκτήσει την ισραηλινή υπηκοότητα.
Ισραήλ
Newsit logo
Newsit logo