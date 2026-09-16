Λευκός Οίκος κατά Fed: Ατυχής η απόφαση για αύξηση των επιτοκίων

Ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε «ατυχή» την απόφαση της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed) να αυξήσει τα επιτόκιά της κατά 25 μονάδες βάσης, στο εύρος του 3,75-4%, παρά τις πιέσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για μείωσή τους.

«Η μάλλον ατυχής απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) να αυξήσει τα επιτόκια δεν βασίζεται, κατά την άποψη της κυβέρνησης, σε ιδιαίτερα πειστική οικονομική επιχειρηματολογία», δήλωσε στο Fox News ο Κους Ντεσάι, αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου.

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Είναι η πρώτη φορά από το καλοκαίρι του 2023 που η Fed αυξάνει τα επιτόκια, τα οποία καθορίζουν το κόστος δανεισμού.

Η απόφαση ήταν ομόφωνη και στηρίχθηκε από τον νέο κεντρικό τραπεζίτη Κέβιν Γουόρς, ο οποίος είχε επιλεγεί από τον Τραμπ την περασμένη άνοιξη με την προσδοκία ότι θα μείωνε τα επιτόκια.

Η Fed εκτιμά ότι θα χρειαστεί και νέα αύξηση επιτοκίων μέχρι τα τέλη του έτους για την καταπολέμηση του πληθωρισμού, ο οποίος παραμένει «υπερβολικά υψηλός» όπως τόνισε ο Κέβιν Γουόρς σε συνέντευξη Τύπου.