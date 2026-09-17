Ο Τραμπ απειλεί την ΕΕ για το σχέδιο να γίνει ο Καναδάς συνδεδεμένο μέλος της – «Θα επιβάλω δασμούς ή θα τερματίσω το εμπόριο»

Η Ευρωπαϊκή Ένωση για ακόμη μία φορά στο στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε ξανά με δασμούς, αυτή τη φορά για το σχέδιο της Ένωσης για τον Καναδά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, απείλησε την Τετάρτη (16.09.2026) να διακόψει τις εμπορικές ανταλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ως αντίδραση στην πρόταση των Βρυξελλών ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα-συνδεδεμένο μέλος της. «Το βρίσκω γελοίο», σχολίασε συγκεκριμένα ο Ντόναλντ Τραμπ.

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Το καθεστώς του «συνδεδεμένου μέλους» δεν προβλέπεται από τις ευρωπαϊκές συνθήκες ως έχουν σήμερα.

«Αν το κάνουν, κι αν θεωρήσω πως πρόκειται για εχθρική ενέργεια, θα επιβάλλω βαρύτατους τελωνειακούς δασμούς ή θα τερματίσω το εμπόριο με την Ευρώπη», διεμήνυσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Αν έχουν καλές προθέσεις, έξοχα. Αν έχουν κακές προθέσεις, θα επιβάλλουμε βαρύτατους δασμούς», επέμεινε.

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Ακόμη, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε «φρικτό» εμπορικό εταίρο τον Καναδά.

Ο καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνι -εν μέσω εμπορικού πολέμου με τις ΗΠΑ- δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα πως η Οτάβα έχει σκοπό να οικοδομήσει «μοναδική συμμαχία» με την ΕΕ.

Η αναφορά της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για τον Καναδά

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έδωσε την Τετάρτη την πολιτική κατεύθυνση της ΕΕ, αναλύοντας στην ομιλία της τις γεωπολιτικές – οικονομικές – κοινωνικές κατευθύνσεις της Ένωσης για τον επόμενο χρόνο.

Σε αυτήν την ομιλία αναφέρθηκε και στο σχέδιο για τον Καναδά.

Παρουσία του Καναδού πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τάχθηκε υπέρ της πρότασης να γίνει ο Καναδάς «συνδεδεμένο μέλος» της ΕΕ, σε μια φιλόδοξη πρόταση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εμβάθυνση των σχέσεων με την Οτάβα, ως τρόπο ενίσχυσης της Ευρώπης απέναντι στις πιέσεις από τις ΗΠΑ και την Κίνα.

«Θα ήθελα να ανοίξω την πόρτα στον Καναδά ως το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης», είπε η Πρόεδρος.