Ρωσία: Οδηγούσε στον «Δρόμο των Οστών» και πάγωσε μέχρι θανάτου – Τον βρήκαν μετά από μια εβδομάδα στους -50°C (pics)

Τραγικό θάνατο βρήκε 18χρονος στη Ρωσία που χάθηκε με το αυτοκίνητο του στην διαβόητα ψυχρή επαρχία Γιακούτια. Ο νεαρός οδηγός έχασε τον προσανατολισμό του και εντοπίστηκε νεκρός στους -50°C μετά από μια εβδομάδα.

Στις 28 Νοεμβρίου ο 18χρονος Sergey Ustinov οδηγούσε μαζί με τον φίλο του Vladislav Istomin από το Γιακούτσκ στο Μαγκαντάν. Ωστόσο, το GPS τους έδειξε λανθασμένη ένδειξη στον αυτοκινητόδρομο του Kolyma, γνωστός στους ντόπιους ως «Δρόμος των Οστών». Σύμφωνα με διάφορες πηγές, ο δρόμος κατασκευάστηκε μέσω καταναγκαστικής εργασίας και η κατασκευή του κόστισε τη ζωή σε χιλιάδες κρατουμένους.

Tragedy in Yakutia as man, 18, freezes to death inside broken-down car on Road of Bones at -50C. His friend fights for life with severe frostbite on drive from Yakutsk to Magadan without preparations for extreme cold https://t.co/nI6RWvuWrp pic.twitter.com/QE6gbcfsre

Καθώς, ωστόσο, υπάρχει μόνο αυτός ο δρόμος που οδηγεί από τη μία πόλη στην άλλη, παραμένει άγνωστο το πώς ο 18χρονος χάθηκε. Το αυτοκίνητο με τους δύο νέους, που αγνοούνταν έως τις 5 Δεκεμβρίου, εντοπίστηκε 120 χιλιόμετρα μακριά από τον πιο κοντινό οικισμό.

Ο επιζών Vladislav Istomin, όπως αναφέρει η Daily Star, εντοπίστηκε με σοβαρά κρυοπαγήματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της περιοχής.

One of the versions of the recent tragedy in Yakutia when two young men got stuck by the Road of Bones at -50C inside a broken car was faulty navigation system. The car was found on an abandoned road used by hunters; one of the teenagers froze to death https://t.co/nI6RWvuWrp pic.twitter.com/83ysW2zReQ