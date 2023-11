Μία γυναίκα τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πτήσης Boeing 777-300 της Aeroflot στη Ρωσία, που εκτελούσε το δρομολόγιο Πετροπαβλόσκ Καμτσάτσκι – Μόσχα, καθώς σημειώθηκαν σφοδρές ανακατατάξεις που σκόρπισαν τον τρόμο στους επιβάτες του αεροπλάνου.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο δείχνει τους επιβάτες του αεροπλάνου της πτήσης του Aeroflot να ουρλιάζουν, ενώ φαίνεται ξεκάθαρα το αεροσκάφος της Ρωσίας να τραντάζεται.

Το πλήρωμα ενημέρωσε τους επιβάτες ότι θα έπεφταν σε αναταράξεις και τους προέτρεψε να φορέσουν τις ζώνες τους, αλλά κανείς δεν περίμενε ότι θα βίωνε κάτι τέτοιο.

«Ήταν πολύ τρομακτικό. Άρχισε ξαφνικά και πολύ έντονα. Η γυναίκα που τραυματίστηκε είχε πάει στην τουαλέτα και προσπαθούσε να φτάσει στη θέση της. Όταν το αεροπλάνο έκανε βουτιά χτύπησε στο κεφάλι» είπε μια από τις επιβάτιδες.

Σημειώνεται πως ένας από τους επιβάτες της πτήσης ήταν και ο υπουργός Υγείας του Κράι Καμσκάτκα (θύλακας της Ρωσίας), Αλεξάντερ Γκασκόβ, που έσπευσε να βοηθήσει τη γυναίκα προσφέροντάς της τις πρώτες βοήθειες.

“A number of passengers began to have panic attacks.”, “The flight attendants showed up when the shaking stopped, giving them water — their hands were shaking with fear.” : Passengers describe horrifying experience into a Turbulence.#flight #aircraft #turbulence pic.twitter.com/EPQIUvwHXb