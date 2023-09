Από «40 κύματα» περνούν οι σχέσεις της Αρμενίας με τη Ρωσία, ειδικά μετά την αστραπιαία επίθεση του Αζερμπαϊτζάν στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, που υπάγεται μεν στο Μπακού, αλλά κατοικείται κυρίως από Αρμένιους.

Η Αρμενία ανέμενε μια πιο σθεναρή στάση από την Ρωσία – που είναι και «εγγυήτρια δύναμη» – ώστε να αποτραπεί η κατάληψη και η συνακόλουθη διάλυση της αυτοανακηρυχθείσας Δημοκρατίας του Ναγκόρνο Καραμπάχ από το Αζερμπαϊτζάν, κάτι που κατά το Γερεβάν συνοδεύτηκε «εθνική αποκάθαρση» στην περιοχή αυτή.

Το νέο επεισόδιο στην πολυκύμαντη σχέση των δύο χωρών γράφεται καθώς η Αρμενία ανακοίνωσε πως στις 3 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί στη Βουλή η ψηφοφορία για την επικύρωση του καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, το οποίο ως γνωστόν έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Βλαντιμίρ Πούτιν με την κατηγορία των εγκλημάτων πολέμου στην Ουκρανία.

Άμεση ήταν η αντίδραση του Κρεμλίνου, που χαρακτήρισε σήμερα 28/9/2023 «εξαιρετικά εχθρικό» το σχέδιο της Αρμενίας να επικυρώσει το καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

«Οι αποφάσεις αυτές είναι εξαιρετικά εχθρικές για εμάς», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, καθώς η αρμενική Βουλή περιέλαβε την ψηφοφορία για το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη της επόμενης ολομέλειάς της την ερχόμενη Τρίτη.

«Ελπίζουμε βεβαίως πως αυτές οι αποφάσεις δεν θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις διμερείς μας σχέσεις», προσέθεσε ωστόσο, υπενθυμίζοντας πως η Ρωσία «δεν αναγνωρίζει» αυτό το καταστατικό και δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των χωρών που το έχουν επικυρώσει.

Russian MFA:



Ratification of the Rome Statute by Armenia will have the most negative consequences for bilateral relations.



Russia hopes that in the national assembly of Armenia there will be forces that will not rubber-stamp a toxic decision under the Rome Statute. pic.twitter.com/Oi2IeKuDek